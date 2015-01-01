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  • A Year Ago, The Uncle's Nephew Was Killed By A Knife And Sword In A Dispute Over A Nephew, This Incident Happened Near The Police Post In Jabalpur

मर्डर:एक वर्ष पहले भतीजे से हुए विवाद की रंजिश में चाचा की चाकू-तलवार से हत्या, जबलपुर में पुलिस चौकी के पास हुई ये वारदात

जबलपुर28 मिनट पहले
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मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम से पहले पूछताछ करती पुलिस
  • एक वर्ष पहले भतीजे और उसके दोस्तों की चारों बदमाशों से हुआ था विवाद
  • लार्डगंज थानांतर्गत निर्माणाधीन बिल्डिंग की घटना, एफआईआर दर्ज

उखरी पुलिस चौकी से चंद कदम दूर निर्माणाधीन मकान में बैठकर शराब पी रहे 34 वर्षीय युवक की चाकू-तलवार से वार कर निर्मम हत्या कर दी गई। बुधवार रात हुई इस हत्या की वारदात को चार बदमाशों ने अंजाम दिया। वे दो बाइक से पहुंचे थे। उनके साथ दो और आरोपियों के भी होने की बात सामने आयी है। वारदात के समय वे बाइक स्टार्ट कर बाहर खड़े थे। हत्या की वजह एक वर्ष पहले युवक के भतीजे से आरोपियों का हुआ विवाद बताया जा रहा है। लार्डगंज पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या सहित एससी-एसटी एक्ट का प्रकरण दर्ज कर लिया।

सोहन बेन की हत्या के बाद रोते-बिलखते परिजन
सोहन बेन की हत्या के बाद रोते-बिलखते परिजन

उजारपुरवा गली नम्बर 4 निवासी सोहन बेन (34) संगम कॉलोनी चौराहे पर दिनेश अग्रवाल के निर्माणाधीन बिल्डिंग में गया था। वहां कुछ दोस्तों के साथ बैठकर शराब पी रहा था। रात 11.30 बजे के लगभग वहां अभिषेक शर्मा, अन्नू चौधरी, शुभम खुच्चड़, रित्तू गांजा पहुंचे। दो बाइक से चारों पहुंचे थे। उनके दो साथी बाइक के साथ बाहर खड़े थे। चारों आरोपियों ने सोहन बेन पर चाकू व तलवार से ताबड़तोड़ वार कर मरणासन्न कर दिया।

हत्या के बाद उजारपुरवा में जांच करने पहुंची पुलिस टीम
हत्या के बाद उजारपुरवा में जांच करने पहुंची पुलिस टीम

उखरी चौकी से चंद कदम दूरी पर हुई हत्या
उखरी चौकी से चंद कदम दूरी पर बदमाशों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। सोहन के साथ मौजूद सोनू रैकवार वारदात के दौरान किसी तरह भाग कर उसके घर पहुंचा। उसने सोहन के बड़े भाई अशोक बेन को इसकी खबर दी। अशोक बेन मौके पर पहुंचा तो चारों आरोपी भागते दिखे। उसका भाई अंदर बेहोशी की हालत में खून से लथपथ पड़ा था। वह उसे लेकर विक्टोरिया और रेफर होने पर मेडिकल पहुंचा। जहां देर रात सवा दो बजे उसकी मौत हो गई।

सोहन बेन की जीवित अवस्था की फोटो
सोहन बेन की जीवित अवस्था की फोटो

एक वर्ष पहले भतीजे से हुआ था विवाद
अशोक बेन ने पुलिस को बताया कि एक वर्ष पहले चारों आरोपियों से उसके बेटे पियूष और उसके दोस्तों का विवाद हुआ था। सोहन द्वारा भतीजे का साथ देने पर चारों उससे भी रंजिश रखते थे। आरोपियों ने सोहन के सिर, दाहिने कान के ऊपर धारदार हथियार से वार किया था। पुलिस ने मामले में पहले धारा 307, 34 भादवि और एससी-एसटी का प्रकरण दर्ज किया। सोहन की मौत के बाद धारा 302 बढ़ाई गई।

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