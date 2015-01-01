पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

मप्र हाईकोर्ट:एक्टिंग चीफ जस्टिस ने किया 5 मध्यस्थता केन्द्रों का ई-उद्घाटन

जबलपुर4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

मप्र हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय यादव ने गुरुवार को मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पाँच मध्यस्थता केन्द्रों का ई-उद्धाटन किया। इन मध्यस्थता केन्द्रों के माध्यम से विवादों का निराकरण आपसी सुलह के जरिए किया जाएगा।

प्राधिकरण की सदस्य सचिव गिरीबाला सिंह ने बताया कि टीकमगढ़, सिवनी, छतरपुर, छिंदवाड़ा और श्योपुर जिले की तहसील विधिक सेवा समितियों के ओरछा, लखनादौन, राजनगर, पांढुर्ना और विजयपुर में मध्यस्थता केन्द्रों का ई-उद्धाटन किया गया। इसके साथ ही प्रदेश में 43 एडीआर सेंटर, 50 तहसील मीडिएशन सेंटरों को मिलाकर 93 एडीआर और मीडिएशन सेंटर स्थापित हो चुके हैं।

20 घंटे का ऑनलाइन सामुदायिक मीडिएशन प्रशिक्षण| मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 8 से 16 दिसंबर तक पासी समुदाय के लोगों को ऑनलाइन सामुदायिक मीडिएशन का 20 घंटे का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण पाने वालों में जबलपुर, इंदौर, रतलाम, खंडवा, छिंदवाड़ा, भोपाल, बुरहानपुर, रीवा, अलीराजपुर, होशंगाबाद, कटनी और उज्जैन के पासी समुदाय के सदस्य शामिल थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें