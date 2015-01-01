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12 चैकिंग प्वाइंट पर कार्रवाई:आड़े -तिरछे और बिना नंबर वाली गाड़ियों पर कार्रवाई

जबलपुर3 घंटे पहले
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ट्रैफिक पुलिस कुछ दिनों से जिले के 12 चैकिंग प्वाइंट पर कार्रवाई कर रही है। इसमें अलग-अलग तरह से ट्रैफिक नियम का पालन न करने वाले वाहनों पर कार्रवाई की जा रही है। शुक्रवार को ट्रैफिक पुलिस ने ऐसे वाहनों पर कार्रवाई की जिनकी नंबर प्लेट आड़ी तिरछी लगाई गई।

गलत तरीके से वाहन के सामने नंबर प्लेट में पदनाम, जिन गाड़ियों में नंबर ही नहीं हैं उन पर कार्रवाई की गई। इसी कार्रवाई के दौरान सिविक सेण्टर से एक कार को उठाया गया। यह कार बीच सड़क में खड़ी थी इसकी नंबर प्लेट भी सही नहीं लगी थी। पदनाम, आड़े तिरछे नंबर और नियम का पालन न करने वाले ऐसे आधा दर्जन से अधिक वाहन क्रेन से उठाये गये।

पूरे हफ्ते दुकान खोलने की मिली सशर्त अनुमति
श्रमायुक्त इंदौर ने समस्त दुकानों और वाणिज्यिक स्थापनाओं को सप्ताह में अब सातों दिवस खोलने की सशर्त अनुमति प्रदान की है। सहायक श्रमायुक्त जेएस उद्दे ने बताया कि दुकानों और वाणिज्यिक स्थापनाओं के संचालकों एवं प्रबंधकों को मप्र दुकान एवं स्थापना अधिनियम के प्रावधान का पालन करना होगा।

3 ट्रेनों पर उड़नदस्ते का छापा, 581 यात्री पकड़े
जबलपुर रेल मंडल से गुजरने और प्रारंभ होने वाली तीन यात्री गाड़ियों पूना-गोरखपुर, रक्सौल-कुर्ला और जनता एक्सप्रेस में शुक्रवार को रेलवे के उड़नदस्ते ने सघन टिकट जाँच अभियान में 581 यात्रियों को बिना टिकट या अनियमित टिकट पर सफर करते हुए पकड़ा और उनसे 4 लाख की राशि बतौर जुर्माना वसूल की।

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