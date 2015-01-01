पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कार्रवाई:तिलवारा में चल रहे निर्माण पर प्रशासन ने लगाई रोक

जबलपुर31 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
  • अधिकारियों ने कहा कि जाँच पूरी होने तक न हो कोई काम

नर्मदा तट के किनारे तिलवारा के दयोदय क्षेत्र में अवैध निर्माण किए जाने की शिकायतें मिलने पर जिला प्रशासन की टीम ने पहुँचकर जाँच की। टीम ने फिलहाल निर्माण कार्य रुकवा दिया है और यहाँ से दो वाहन जब्त करने की कार्यवाही की। एसडीएम गोरखपुर मणिन्द्र सिंह ने बताया कि समर्थ भैयाजी सरकार व नर्मदा मिशन के सदस्यों द्वारा तिलवारा के दयोदय क्षेत्र में अवैध निर्माण की शिकायतें की जा रहीं थीं और अनशन किया जा रहा था।

इसी आधार पर टीम के साथ पहुँचकर जाँच की गई। शिकायत में कहा गया था जिस क्षेत्र में निर्माण कार्य पर रोक लगी है वहाँ कार्य कराया जा रहा है। मौके पर जब टीम पहुँची तो वहाँ एक भवन में छपाई का काम हो रहा था, जबकि एक जगह बड़ी मात्रा में पत्थर रखे थे और निर्माण कार्य चल रहा था।

टीम ने काम रुकवाने के साथ ही यहाँ से एक जेसीबी वाहन और एक डंपर जब्त किया। यह निर्देश भी दिए कि जब तक जाँच पूरी नहीं हो जाती तब तक किसी तरह का निर्माण न किया जाए। इसके साथ ही उनके पास अगर कोई दस्तावेज हैं तो वे भी पेश किए जाएँ। इस दौरान तहसीलदार अनूप श्रीवास्तव, तिलवारा थाना की पुलिस और आरआई, पटवारी मौजूद रहे।

नगर निगम ने दिया नोटिस| नगर निगम की भवन शाखा प्रतिभा स्थली ट्रस्ट को 11 नवंबर को नोटिस जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि आपके द्वारा नर्मदा नदी के तट पर निर्माण किया जा रहा है। अगर इसके कोई दस्तावेज हैं जो पेश किए जाएँ नहीं तो निर्माण को अवैध मानकार कार्यवाही की जाएगी। पी-3

^दयोदय तीर्थ जहाँ निर्माण पर रोक है वहाँ हमारे द्वारा कोई कार्य नहीं कराया जा रहा है। प्रतिभा स्थली क्षेत्र में कुछ काम हो रहा है जहाँ के पूरे दस्तावेज ट्रस्ट के पास हैं। जल्द ही कागजात हमारे द्वारा प्रशासन को उपलब्ध करा दिए जाएँगे।
- अशोक जैन, ट्रस्टी प्रतिभा स्थली

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबॉलीवुड में एक और खुदकुशी; घर खरीदने वालों को मिली राहत; चुनाव से पहले ममता की आफत - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें