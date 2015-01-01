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ऑनलाइन व्याख्यानमाला:अधिकारों के साथ कर्तव्यों के प्रति भी सजग रहें

जबलपुर3 घंटे पहले
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस विजय कुमार शुक्ला ने कहा कि संविधान में मूलभूत अधिकार और कर्तव्य समान रूप से समझाए गए हैं, इसलिए नागरिकों को अपने अधिकारों के साथ कर्तव्यों के प्रति भी सजग रहना जरूरी है।

जस्टिस शुक्ला ने यह बात अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद महाकोशल प्रांत के तत्वावधान में आयोजित ऑनलाइन व्याख्यानमाला में कही। वर्तमान परिपेक्ष्य में भारतीय नागरिक के संवैधानिक मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य विषय पर आयोजित व्याख्यानमाला को संबोधित करते हुए जस्टिस शुक्ला ने कहा कि संविधान में अधिकारों एवं कर्तव्यों को इसलिए समाहित किया गया है कि नागरिक सिर्फ हासिल करने नहीं, बल्कि देश और समाज के प्रति भी सजग रहें। नागरिक जितना सजग और जिम्मेदार होगा, देश के विकास में उतनी ही ज्यादा तेजी आएगी।

परिषद के क्षेत्रीय मंत्री दीपेंद्र सिंह कुशवाह, महाकोशल प्रांत के अध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह बघेल व हाईकोर्ट इकाई के अध्यक्ष एसपी सिंह, सचिव संजय कुमार पटेल के अलावा महाकोशल प्रांत मीडिया प्रभारी अधिवक्ता सचिन अग्रवाल ने बताया कि कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिवक्ता टीएस रूपराह ने स्वागत उद्बोधन दिया। कार्यक्रम का संचालन हाईकोर्ट इकाई के अभ्यास मंडल प्रभारी जीपी सिंह ने किया।

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