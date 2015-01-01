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उल्लंघन:बाउंड ओवर कराए गए बदमाश को जेल भेजा

जबलपुर36 मिनट पहले
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खमरिया थाना क्षेत्र के शातिर बदमाश मनाेज पटैल निवासी घाना के खिलाफ धारा 110 के तहत कार्रवाई कर बाउंड भराया गया था जिसके द्वारा बंधपत्र का उल्लंघन करने पर उसके खिलाफ वारंट जारी कर जेल भेजा गया है।

टीआई सारिका पांडे ने बताया कि आरोपी द्वारा बंधपत्र का उल्लंघन करने पर एसडीएम अधारताल को एक प्रतिवेदन भेजा गया था जिस पर कार्रवाई करते हुए उसके खिलाफ 26 अगस्त 2021 तक जेल में निरुद्ध कराने वारंट जारी किया था।

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