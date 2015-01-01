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भू-माफिया के खिलाफ कार्रवाई:जबलपुर में बिना अनुमति तन रही कॉलोनी पर गरजा बुलडोजर, कम्प्यूटर बाबा का करीबी है बिल्डर

10 मिनट पहले
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अवैध कॉलोनी का गेट जेसीबी से तोड़ते हुए प्रशासनिक अमला
  • बिल्डर के पास नगर एवं ग्राम निवेश सहित अन्य अनुमति नहीं
  • कॉलोनी में कम्प्यूटर बाबा का भी पैसा लगे होने की चर्चा
  • भाई का भी टूटेगा मकान, ग्राम पंचायत की बिना अनुमति बना है मकान, नोटिस जारी

कम्प्यूटर बाबा के आश्रम में हुई कार्रवाई की आंच जबलपुर तक पहुंच गई। शुक्रवार को प्रशासन ने बरेला में अवैध रूप से निर्माणाधीन कॉलोनी दीवार और गेट पर बुलडोजर चलवाया। बिल्डर कम्प्यूटर बाबा का काफी करीबी बताया जाता है। सूत्रों के मुताबिक इस कॉलोनी में कम्प्यूटर बाबा का भी पैसा लगा है। अधिकारियों को इसकी जानकारी मिली थी, तब कार्रवाई का पूरा खाका तैयार हुआ। हालांकि अधिकृत तौर पर किसी ने इसकी पुष्टि नहीं की है। बिल्डर नगर एवं ग्राम निवेश सहित अन्य अनुमतियां लिए बिना ही कॉलोनी विकसित कर रहा था। इसके अलावा कम्प्यूटर बाबा के भाई को भी नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में ग्राम पंचायत की बगैर अनुमति के मकान निर्माण करने का आरोप है। सिलगौर बरेला में 1.48 हेक्टेयर भूमि पर अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनी को तोड़ने के लिए एसडीएम और पुलिस विभाग के अधिकारी शुक्रवार की दोपहर पहुंचे। यहां बिल्डर बिना किसी अनुमति के प्लॉट की बिक्री कर रहा था। रिकॉर्ड की छानबीन में पता चला कि बिल्डर ने नगर एवं ग्राम निवेश सहित अन्य अनुमति भी प्राप्त नहीं की है। बिल्डर हरि शंकर पटेल कंप्यूटर बाबा का नजदीकी है।

अनुविभागीय अधिकारी जबलपुर नमः शिवाय अरजरिया, तहसीलदार जबलपुर और डीएसपी जबलपुर अपूर्वा किलेदार की मौजूदगी में अवैध कॉलोनी की दीवार और गेट को तोड़ा गया। अभी यहां मकान नहीं बना है। साथ ही उसके प्लाट की रजिस्ट्री पर भी रोक लगा दी गई है। इस कार्रवाई के दौरान बरेला टीआई सुशील चौहान सहित थाने का बल मौजूद रहा।
कम्प्यूटर बाबा के भाई को नोटिस जारी
कम्प्यूटर बाबा के खिलाफ शुरू हुई कार्रवाई की आंच परिवार तक पहुंच गई । ग्राम पंचायत रिछाई शारदा नगर में रहने वाले भाई कृष्ण कुमार पटेल को मकान तोड़ने की नोटिस जारी हुआ है। 29 अक्टूबर को जारी नोटिस की तामीली बुधवार 10 नवंबर को कराई गई। कृष्ण कुमार पटेल ने नोटिस के जवाब में बताया है कि उनका मकान वर्ष 1990 में बना था। तब ग्राम पंचायत से अनुमति लेने का नियम नहीं था। वहीं ग्राम पंचायत सचिव ललित दुबे ने बताया कि कम्प्यूटर बाबा के भाई को नोटिस की तामीली करा दी गई है। उनका जवाब जिला पंचायत विभाग को भेजा जा रहा है। वहां से मिले निर्देशों के अनुसार आगे की कार्रवाई होगी।
1995 में लागू हुआ था नियम
ग्राम पंचायत सचिव ने बताया कि कृष्ण कुमार पटेल ने रिछाई शारदा नगर के वार्ड क्रमांक 6 में बिना अनुमति के मकान बनाया है। कृष्ण कुमार पटेल कम्प्यूटर बाबा के भाई हैं। कम्प्यूटर बाबा का आश्रम आठ नवम्बर को तोड़ा गया था। ग्राम पंचायत की ओर से कृष्ण कुमार को जो नोटिस जारी हुआ है, उसमें 29 अक्टूबर की तारीख है। घरवालों ने आरोप लगाए कि बैक डेट का नोटिस देकर दबाव बनाया जा रहा है। मकान का निर्माण 1990 में हुआ है। जबकि ग्राम पंचायत से अनुमति लेने का नियम 1995 में लागू हुआ था।

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