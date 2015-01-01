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कलेक्टर ने दिए निर्देश:देहदान एवं अंगदान के लिए प्रेरित करने चलेगा अभियान

जबलपुर4 घंटे पहले
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मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा संकाय के तहत मानव के शरीर विज्ञान की पढ़ाई के लिए लोगों को देहदान एवं अंगदान के लिए प्रेरित करने जनचेतना जागृत अभियान चलाने के निर्देश कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने दिए हैं।

कलेक्टर ने मेडिकल कॉलेज के अधिष्ठाता से कहा है कि मेडिकल की पढ़ाई के लिए ह्यूमन बॉडी की आवश्यकता होती है। इसलिए जिले में देहदान व अंगदान के लिए लोगों को जागरूक करना जरूरी है। उन्होंने इसके लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार कर कलेक्ट्रेट के कंट्रोल रूम नंबर 9 में जमा करने के निर्देश दिए हैं।

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