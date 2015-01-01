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हंगामा:आरटीओ कर्मी पर हमला दलालों के खिलाफ मामला दर्ज

जबलपुर3 घंटे पहले
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माढ़ोताल थाना क्षेत्र स्थित आरटीओ कार्यालय में पदस्थ कर्मचारी पर हमला किए जाने की शिकायत पर माढ़ोताल थाने में हमला करने वाले दलालों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा पहुँचाने, विधि विरुद्ध जमाव करने, कर्मी को धमकाने आदि के तहत मामला दर्ज किया गया है। सूत्रों के अनुसार इंद्रा बस्ती गढ़ा निवासी भृत्य नितिन गडसे ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह शुक्रवार को कार्यालय में पदस्थ कनिष्ठ लेखा अधिकारी अशोक सिंह के कहने पर होम गार्ड के भूपेन्द्र विश्वकर्मा व आरटीओ आरक्षक इम्तियाज हुसैन के साथ गेट पर पहुँचा तभी वहाँ खड़े दमनीत, मंजीत, इंद्रपाल ने अपशब्द कहे और मारपीट कर दी। तीनों ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। टीआई रीना पांडे ने बताया कि भृत्य की रिपोर्ट पर आरोपियों पर मामला दर्ज किया गया है।

आरटीओ गेट पर पुलिस का पहरा, नहीं हुआ काम-काज
आरटीओ कार्यालय में शुक्रवार को हुए धरना प्रदर्शन के बाद शनिवार को मुख्य गेट पर पुलिस का पहरा कर दिया गया। साथ ही आरटीओ का काम करने वाले एजेंटों को घुसने नहीं दिया गया। जिसके कारण आरटीओ कार्यालय में एजेंटों के माध्यम से होने वाले परमिट, वाहन फिटनेस, रजिस्ट्रेशन, ट्रांसपोर्ट और नामांतरण से संबंधित कार्य नहीं हो सके। कोई कामकाज नहीं होने से प्रदेश शासन को राजस्व की क्षति पहुँची।

इस संबंध में एजेंट का काम करने वाले पवन आनंद, हरमीत सिंह ने बताया कि आरटीओ कार्यालय में पासवर्ड, आईडी पर काम करने के अधिकार पत्र एजेंटों को दिए गए हैं। इसके चलते उनके द्वारा ट्रांसपोर्टर के प्रतिनिधि, यातायात सलाहकार के रूप में काम किया जाता है। इससे उनकी जीविका चलती है। परंतु आरटीओ द्वारा गेट पर पुलिस बैठाने के चलते वे शनिवार को कोई काम-काज नहीं कर पाए। वहीं इस संबंध में आरटीओ संतोष पॉल का कहना है कि जनता की भलाई के लिए दलाली प्रथा बंद करने कदम उठाए गए हैं।

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