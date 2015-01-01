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सीसीटीवी ने खोला लूट का राज:जबलपुर में नाबालिग संग मिलकर दो युवकों ने लूटा था अधिवक्ता को, दो गिरफ्तार

जबलपुर31 मिनट पहले
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रांझी पुलिस की गिरफ्त में आया लुटेरा और उससे जब्त बाइक                
  • रांझी पुलिस ने पकड़ा
  • आरोपियों से एक मोबाइल, दो बाइक और 2500 रुपए जब्त

अधिवक्ता को चाकू अड़ाकर लूटने वाले दो बदमाशों को रांझी पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। तीसरा बदमाश फरार है। सीसीटीवी की मदद से आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया। आरोपियों में एक नाबालिग है। बदमाशों की निशानदेही पर पुलिस ने 2500 रुपए, एक मोबाइल, दो बाइक और वारदात में प्रयुक्त चाकू जब्त किया है।

आमानाला रांझी निवासी भागीरथ चौधरी अधिवक्ता हैं। 30 अक्टूबर की रात 11 बजे वह तहसीली चौक से काम निपटा कर घर जा रहे थे। मस्ताना चौक बजरंग मंदिर के पास पहुंचे, तो दो युवकों ने रोक लिया। दोनों में एक ने उनकी गर्दन पर और एक ने पीठ पर चाकू अड़ा दिया। पर्स व मोबाइल निकालने के बाद दोनों अधिवक्ता को उसकी ही बाइक पर बीच में बिठाकर बजरंग नगर के आगे वीएफजे क्वार्टर तक ले गए थे। वहां अधिवक्ता को उतार कर उनकी बाइक एमपी 20 एमबी 4986 लेकर भाग गए थे।
सीसीटीवी फुटेज से मिला सुराग
ASP अगम जैन ने बताया कि हुलिए के आधार पर बदमाशों की तलाश के लिए CSP रांझी इसरार मंसूरी और TI आरके मालवीय को लगाया था। एक सीसीटीवी फुटेज में दोनों बदमाश कैद मिले। इसके आधार पर शुक्रवार को रिछाई में घेराबंदी की गई। मौके से सरकारी स्कूल रांझी के पास रहने वाले मोहित उर्फ मुत्ती और नाबालिग को पकड़ा गया। मोहित ने साथी लिटिल उर्फ पृथ्वी और नाबालिग के साथ मिलकर अधिवक्ता के साथ लूट की बात स्वीकारा।

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