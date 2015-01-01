पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

वेदर अपडेट:बादल छँटे, मौसम साफ होते ही ठंड से बढ़ी ठिठुरन, और नीचे आएगा पारा

जबलपुरएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

वातावरण में नमी आने का सिलसिला थम चुका है। बादल छँट चुके हैं, मौसम साफ होते ही ठंड से ठिठुरन बढ़ गई है। उत्तरी सर्दीली हवाएँ 4 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलीं जो ठंड बढ़ने का अहसास दिला रही हैं। बताया जा रहा है कि आज से मौसम और अधिक साफ होगा और ठंड में तेजी आएगी।

बीते 15 दिनों से लगातार चार पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में हो चुके हैं, उनके प्रभाव से उत्तर भारत के पहाड़ों पर जबरदस्त बारिश और बर्फबारी हुई। पहाड़ों पर बर्फ की मोटी चादर सी बिछ गई। जिससे बादल छाए रहे और बूँदाबाँदी हुई। फिलहाल कोई वेदर सिस्टम सक्रिय नहीं है। इससे हवा का रुख भी उत्तरी हो गया है। उत्तर भारत से आने वाली बर्फीली हवाओं ने मप्र में सिहरन बढ़ा दी है। इससे रात के तापमान में गिरावट का सिलसिला शुरू हो चुका है। आगामी दो से तीन दिनों में चार से पाँच डिग्री तक न्यूनतम तापमान में गिरावट हो सकती है।

ऐसा रहा तापमान- गुरुवार को जिले का अधिकतम तापमान 22.6 डिग्री सेल्सियस सामान्य से 3 डिग्री कम रहा। न्यूनतम तापमान 14.4 डिग्री सेल्सियस सामान्य से 4 डिग्री अधिक रहा। आर्द्रता का प्रतिशत 91 दर्ज किया गया। रात्रि का सबसे कम तापमान दतिया में 6 डिग्री सेल्सियस रहा। गत वर्ष आज के दिन का अधिकतम तापमान 16.3 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें