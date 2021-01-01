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शीतलहर का जारी है सितम:पहाड़ी राज्यों से आ रही सर्द हवाओं के चलते पारा सामान्य से नीचे बना हुआ है, अभी दो दिन नहीं मिलने वाली राहत

जबलपुर21 मिनट पहले
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जबलपुर में इस तरह हो रही सर्द सुबह। - Dainik Bhaskar
जबलपुर में इस तरह हो रही सर्द सुबह।
  • दिन में कड़ी धूप होने के बावजूद शाम होते ही ठंड से ठिठुर जा रहे शहरवासी
  • सुबह और रात की ठंड झेलनी हो रही मुश्किल, मार्निंग वॉक करने वालों की संख्या भी हुई कम

शीतलहर का सितम जबलपुर में जारी है। पारा लगातार गोता लगा रहा है। पिछले पांच दिनों से उत्तरी हवाओं से आ रही गलन ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया है। पिछले तीन दिनों से पारा सात डिग्री से नीचे बना हुआ है। उत्तरी हवाएं चार से पांच किमी की रफ्तार से चल रही है। इसके चलते दिन में भी लोगों को स्वेटर व जैकेट पहनने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। धूप गुनगुनी लग रही है।

इस सीजन में पारे ने इस तरह लगाया गोता
तारीखन्यूनतम तापमान
01 फरवरी 20215.8 डिग्री से.
31 जनवरी 20215.0 डिग्री से.
30 जनवरी 20214.8 डिग्री से.
16 जनवरी, 20205.8 डिग्री से.
15 जनवरी, 20215.5 डिग्री से.
14 जनवरी, 20215.5 डिग्री से.
21 दिसंबर, 20205.8 डिग्री से.
20 दिसंबर, 20205.8 डिग्री से.
19 दिसंबर, 20205.9 डिग्री से.

ठंड से रात में सड़कें हो जा रही सूनी
जानकारी के अनुसार रविवार को अधिकतम तापमान 24.4 डिग्री सेल्सियस था। वहीं रात में न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस रहा। यह सामान्य से पांच डिग्री कम है। सोमवार सुबह 8.30 बजे तापमान 10.4 डिग्री रहा। इस सीजन में पहली बार हो रहा है कि पारा इस तरह नीचे बना हुआ है। धूप खिलने पर भी ठंड का असर कम नहीं हो रहा है। रात में सड़कें जल्दी सूनी हो रही हैं। सुबह भी लोग देर से सड़कों पर निकल रहे हैं। माैसम विभाग के मुताबिक अभी दो से तीन दिन मौसम का मिजाज इसी तरह बना रहेगा।
तापमान में ज्यादा अंतर से महसूस हो रही अधिक ठंड
उत्तरी हवा के औसतन तीन से चार किमी की गति से चलने के कारण पारे में गिरावट बनी हुई। वहीं दिन में धूप खिलने से तापमान 24 से ऊपर निकल जा रहा है। न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 18 डिग्री का अंतर है। इसी कारण सुबह और रात में ठंड अधिक परेशान कर रही है। ठंड में इस तेजी से गिरावट और उछाल को शरीर जल्द एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक सहायक देवेंद्र तिवारी के मुताबिक तीन-चार दिनों में वेस्टर्न डिस्टरबेंस के असर से हल्के बादल छा सकते हैं। तब ठंड से कुछ राहत मिलेगी।

11 सालों में सबसे कम पारे का ये है रिकॉर्ड
वर्षदिनन्यूनतम तापमान
20117 जनवरी2.9 डिग्री से.
201221 जनवरी4.5 डिग्री से.
20138 जनवरी3.4 डिग्री से.
201428 दिसंबर4.8 डिग्री से.
201514 जनवरी4.7 डिग्री से.
201623 जनवरी5.0 डिग्री से.
201714 जनवरी4.6 डिग्री से.
20184 जनवरी5.4 डिग्री से.
201929 जनवरी4.4 डिग्री से.
202011 जनवरी4.8 डिग्री से.
202130 जनवरी4.8 डिग्री से.

सेहत के लिए नुकसनदायक है ये मौसम
उधर, चिकित्सकों ने ठंड को देखते हुए बच्चों, गर्भवती महिलाओं, वृद्धों और बीपी के मरीजों को बचकर रहने की सलाह दी है। मौसम में इस तेजी से उतार-चढ़ाव का असर ऐसे लोगों पर अधिक पड़ सकता है। ऐेसे में अधिक समय तक ठंड में न रहें। ढीली, हलके वजन की कई सतह वाले गर्म ऊनी कपड़े पहने। नहाते समय भी ठंडा पानी सीधे सिर पर न डालें। भारी सामान उठाते समय व कसरत करते समय ध्यान रखें, नहीं तो कमर या गर्दन अकड़ सकती है।

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