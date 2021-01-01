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नगरीय निकाय चुनाव:होश-जोश और प्लानिंग के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी कांग्रेस

जबलपुर2 घंटे पहले
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महँगाई और बेरोजगारी से जनता परेशान है, केन्द्र व राज्य सरकार से आम लोगों का विश्वास उठ चुका है। इसलिए अब हमें एकजुटता के साथ जनता की परेशानियों को दूर करने के लिए आगामी नगरीय निकाय के चुनावी मैदान में होश-जोश और प्लानिंग के साथ उतरना होगा। इसके लिए सबसे पहले मतदाता सूची मेें सही लोगों के नाम जुड़वाने और गलत लोगों के खिलाफ आपत्तियाँ लगानी होंगी।

ये बातें शहर कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश यादव ने कांग्रेस कार्यालय में आयोजित बैठक के दौरान कहीं। श्री यादव ने पीसीसी और प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक के निर्देशों से भी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को अवगत कराया। बैठक में वार्ड प्रभारियों को जानकारी दी गई कि दोनों वार्ड प्रभारियों को समान अधिकार प्राप्त है। प्रभारी किसी से भी, किसी भी वार्ड के लिए पार्षद प्रत्याशियों से बायोडाटा नहीं लेंगे। बैठक में सतीश तिवारी, रेखा विनोद जैन, रमाकांत रावत, विजय रजक व अन्य ने भी विचार रखे।

किसानों के समर्थन में ब्लाॅक स्तर पर होंगे आंदोलन- चुनाव बैठक के बाद किसान आंदोलन को लेकर ब्लाक अध्यक्षों की बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें निर्णय लिया गया है कि 10 फरवरी तक प्रत्येक ब्लाक में किसान आंदोलन के समर्थन में आंदोलन किए जाएँगे। सभी ब्लाक अध्यक्षों को इस संबंध में तैयारियों के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है।

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