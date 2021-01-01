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  • Controversy Took Place During The Annual Function, Parents Of 16 Suspended Students Will Be Shown On Video Call.

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MBBS छात्र विवाद मामला:एनुअल फंक्शन के दौरान हुआ था विवाद, 16 निलंबित छात्रों के अभिभावकों को वीडियो कॉल पर दिखाई जाएगी उनके बच्चों की करतूत

जबलपुरएक घंटा पहले
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हास्टल में तोड़फोड़ का दृश्य (फाइल फोटो) - Dainik Bhaskar
हास्टल में तोड़फोड़ का दृश्य (फाइल फोटो)
  • 10 दो पहिया वाहनों सहित हास्टल नंबर तीन में किया था जमकर तोड़फोड़ और पथराव
  • सात सदस्यीय जांच कमेटी का अध्यक्ष डॉक्टर नीलम टोप्पो को बनाया गया, PWD को नुकसान के आंकलन के लिए लिखा गया पत्र

जबलपुर मेडिकल काॅलेज में 23 जनवरी को MBBS प्रथम वर्ष के छात्रों का एनुअल फंक्शन था। डांस के दौरान धक्का लगने पर कहासुनी ने विवाद का रूप ले लिया था। इसके बाद हास्टल नंबर एक व दो के 16 छात्रों ने बेसबाल व डंडा लेकर हास्टल नंबर तीन में घुस गए। वहां मारपीट, तोड़फोड़ करते हुए चार छात्रों को घायल कर दिया। सभी 16 छात्रों के अभिभावकों को व्यक्तिगत तरीके से जांच कमेटी के सामने उपस्थित होने को कहा है। कोरोना को देखते हुए अभिभावकों को वीडियो कॉल से भी शामिल होने का विकल्प दिया गया है।

हास्टल नंबर तीन में हुए तोड़फोड़ की फाइल फोटो
हास्टल नंबर तीन में हुए तोड़फोड़ की फाइल फोटो

वीडियो कांफ्रेंसिंग व गूगल मीट से अभिभावकों करतूत
जानकारी के अनुसार इस पूरे उपद्रव के मामले में सात सदस्यीय कमेटी गठित हुई है। इस कमेटी का अध्यक्ष डॉक्टर नीलम टोप्पो को बनाया गया है। निलंबित 16 एमबीबीएस छात्रों के अभिभावकों को सूचित किया जा चुका है। बुधवार से एक-एक अभिभावकों को उनकी करतूत बताई जाएगी। उपद्रव में शामिल छात्रों में ग्वालियर, भिंड, मुरैना, सहित कई जिलों के रहने वाले हैं। कोरोना को देखते हुए सभी को वीडियो कांफ्रेंसिंग और गूगल मीट के माध्यम से जुड़ने के लिए कहा गया है।

हास्टल में तोड़फोड़ का नजारा (फाइल फोटो)
हास्टल में तोड़फोड़ का नजारा (फाइल फोटो)

प्रोजेक्टर से देखेंगे अपने बच्चों की करतूत
इस पूरे उपद्रव को लेकर बनाए गए वीडियो, सीसीटीवी फुटेज को प्रोजेक्टर के माध्यम से अभिभावकों को दिखाया जाएगा। मेडिकल कॉलेज प्रशासन हास्टल में हुई तोड़फोड़ का आंकलन करा रही है। पीडब्ल्यूडी को बुधवार तक पत्र पहुंच जाएगा। इसके बाद विभाग नुकसान का आंकलन करेगा। एक अनुमान के मुताबिक 10 लाख से अधिक का नुकसान होने की बात कही जा रही है। डीन डॉक्टर पीके कसार ने पहले ही दोषी छात्रों से डबल जुर्माना वसूल करने की बात कह चुके हैं।

उपद्रव के दौरान क्षतिग्रस्त किया गया बाइक
उपद्रव के दौरान क्षतिग्रस्त किया गया बाइक

23 जनवरी की रात हुआ था विवाद
नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में जूनियर डाॅक्टरों ने बिना अनुमति एनुअल फंक्शन का आयोजन रखा था। इस आयोजन में भोजन से लेकर जाम तक छलकाया गया। इसके बाद डांस का हुआ। इसी डांस में शराब के नशे में बहके छात्रों में मामूली कहासुनी ने विवाद का रूप ले लिया था। पहले छात्र मौके पर ही आपस में गुत्थम-गुत्था हो गए और बाद में हास्टल नंबर तीन में घुसकर उपद्रव किया गया।

उपद्रव के दौरान घायल हुए छात्र की फाइल फोटो
उपद्रव के दौरान घायल हुए छात्र की फाइल फोटो

चार छात्र हुए थे घायल
हास्टल नंबर एक व दाे के 16 छात्र हास्टल नंबर तीन में घुस कर तोड़फोड़ की थी। इस दौरान मारपीट में छात्र शुभम डावर, मोहित सोनी, अंकित जाट व राहुल अहिरवार घायल हुए थे। रात तीन बजे गढ़ा पुलिस को सूचना मिली थी। हालांकि पुलिस पहुंची, तब तक आरोपी भाग चुके थे। उपद्रव करने वाले ने हास्टल के नीचे पार्क 10 बाइकों में तोड़फोड़ कर नुकसान पहुंचाया था। रविवार को कॉलेज काउंसिल की बैठक में डीन ने 16 छात्रों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।

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