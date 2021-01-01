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  • 2100 New Cancer Patients From 14 Districts Of Mahakaushal, Corona After Chemo Offering To More Than 100 Cancer Patients

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कैंसर के इलाज में कोरोना बना रोड़ा:100 से अधिक कैंसर मरीजों को कीमो चढ़ाने के बाद हुआ कोरोना, 2020 में महाकौशल के 14 जिलों से आए 2100 नए कैंसर रोगी

जबलपुर30 मिनट पहले
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जबलपुर मेडिकल काॅलेज में बन रहा स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट की नई बिल्डंग छह साल बाद भी पूरी तरह से तैयार नहीं। - Dainik Bhaskar
जबलपुर मेडिकल काॅलेज में बन रहा स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट की नई बिल्डंग छह साल बाद भी पूरी तरह से तैयार नहीं।
  • जबलपुर मेडिकल कॉलेज के कैंसर विभाग में एक साल में 25 हजार नए, पुराने और फाॅलोअप मरीज पहुंचे
  • कैंसर ठीक होने के बाद भी पांच साल तक नियमित जांच कराना जरूरी है

कोरोना ने कैंसर के इलाज में भी रोड़े अटकाए। जबलपुर मेडिकल कॉलेज के कैंसर विभाग में 2020 में कुल 2100 नए कैंसर मरीज आए। इसमें से कोरोना कॉल में कई ऐसे मरीज आए, जो कीमो चढ़ाने के बाद कोरोना पॉजिटिव निकल आए। ऐसा कीमो चढ़ाने के बाद शरीर की इम्यूनिटी कम होने के चलते हुआ। कैंसर विभाग में एक साल में नए-पुराने और फॉलोअप के कुल 25 हजार मरीज पहुंचे थे।
कोरोना में आई इलाज में मुश्किल
मेडिकल कॉलेज में कैंसर विभाग के हेड डॉक्टर श्यामजी रावत के मुताबिक कैंसर के मरीजों के इलाज में सबसे अधिक दिक्कत कोरोना के पीक आवर्स में आई। कैंसर में कीमो चढ़ाना पड़ता है। इससे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। ऐसे में कई मरीज कोरोना संक्रमित हो गए। इसके चलते पहले उनका कोरोना इलाज हुआ, फिर कैंसर का इलाज शुरू हो पाया। कोरोना के चलते कई मरीजों का इलाज भी बाधित हुआ। इससे भी खतरा कई गुना अधिक बढ़ गया।
महाकौशल में तम्बाकू जनित कैंसर अधिक
मेडिकल कॉलेज में कैंसर विभाग के हेड डॉक्टर श्यामजी रावत के मुताबिक महाकौशल में तम्बाकू जनित कैंसर सबसे अधिक सामने आते हैं। महाकौशल के 14 जिलों से 2020 में 2100 के लगभग नए कैंसर मरीज सामने आए। वहीं 25000 के लगभग मरीज यहां इलाज कराने के लिए आए। इसमें कैंसर के नए-पुराने मरीजों के साथ फॉलोअप वाले मरीज भी शामिल हैं। इन मरीजों में तम्बाकू जनित कैंसर सबसे अधिक सामने आया है। मरीजों में 80 प्रतिशत संख्या पान, मसाला, तम्बाकू, बीड़ी व सिगरेट से जुड़े लोगों की सामने आई। इनमें मुख, गले, आंत, फेफड़े से संबंधित कैंसर सामने आए हैं।
महिलाओं में गर्भाशय और स्तन के कैंसर अधिक
डॉक्टर रावत के मुताबिक महिलाओं में गर्भाशय और स्तन कैंसर के मामले सबसे अधिक सामने आ रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह अधिक उम्र में शादी करना है। 30 वर्ष की उम्र के बाद मां बनने वाली महिलाओं में दोनों तरह के खतरे सबसे अधिक सामने आ रहे हैं। गर्भाशय का कैंसर जहां हाइजेनिक की वजह से हो रहा है, वहीं स्तन कैंसर ब्रेस्ट फीडिंग न कराने से हो रहा है।
बच्चों में ब्लड व आंतों का कैंसर अधिक
मेडिकल कॉलेज कैंसर वार्ड में हर समय चार से पांच बच्चे कैंसर से पीड़ित भर्ती रहते हैं। इसमें तीन महीने के बच्चे तक शामिल हैं। डॉक्टर श्यामजी रावत बताते हैं कि बच्चों में ब्लड और आंतों का कैंसर सबसे अधिक हो रहा है। बच्चों में ब्रेन ट्यूमर सबसे अधिक होता है। इसकी बड़ी वजह आनुवांशिक और गर्भावस्था के दौरान आसपास बीड़ी-सिगरेट आदि का सेवन करना है। उस समय गर्भ में बच्चों के अंग विकसित होने की प्रक्रिया में होते हैं। धूम्रपान सीधे उनके अंगों को प्रभावित करता है।
युवकों और वृद्धों में फेफड़े, मुंह, पेशाब व आंत में कैंसर
वहीं युवकों और वृद्धों में फेफड़े, मुंह, आंत, पेशाब की थैली के कैंसर सबसे अधिक हो रहा है। इसमें तम्बाकू व बीड़ी पीने वालों की संख्या सबसे अधिक है। डॉक्टर रावत के मुताबिक प्रथम और द्वितीय स्टेज के कैंसर इलाज के बाद पूरी तरह से ठीक हो सकता है। बशर्ते इलाज का पूरा कोर्स करा लें। कई लोगों को तो विश्वास ही नहीं होता कि वे कैंसर से पीड़ित भी हैं। इधर-उधर इलाज कराते रहते हैं। तब तक मर्ज ज्यादा बढ़ जाती है।
शरीर में ये लक्षण दिखे तो तुरंत कराएं जांच

  • लंबे समय तक मुंह में छाला होना
  • थूक गटकने में तकलीफ हो रही है
  • आवाज में भारीपन बना रहता है।
  • लंबे समय तक खासी और बलगम में खून आ रहा है।
  • बुखार बना रहता है और शरीर का वजन अचानक कम हो रहा हो।
  • कमजाेरी लगना या शौच की आदतों में परिवर्तन होना
  • शरीर में कहीं गठान या महिलाओं में स्तन में गठान होने पर
  • अनियंत्रित माहवारी होने पर

इलाज के पांच साल तक फॉलोअप जरूरी
डॉक्टर रावत के मुताबिक कैंसर ठीक होने पर भी पांच साल तक फॉलोअप जरूरी है। पहले एक महीने पर फिर तीन महीने, छह महीने और एक साल पर मरीजों को बुलाया जाता है। इस दौरान एक्सरे, ब्लड की जांच और सोनोग्राफी कराई जाती है। मरीज का जो ट्रीटमेंट चला है, उससे संबंधित पूरी जांच कराई जाती है।
स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट का सपना अब तक अधूरा
अंचल में कैंसर पीड़ित मरीजों की संख्या देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए प्रदेश सरकार ने 2015 में मेडिकल कॉलेज में 135 करोड़ की लागत से सबसे आधुनिक स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट की नींव रखी थी। इसमें 50 करोड़ रुपए का भवन और 80 करोड़ के उपकरण आने हैं। 200 बिस्तर वाले इस इंस्टीट्यूट में 40 बेड का आइसीयू प्रस्तावित है। तीन साल में इलाज शुरू कने का दावा किया गया था, लेकिर छह साल बाद भी सपना अधूरा है। अभी मेडिकल कॉलेज में कुल चार डॉक्टर हैं। 53 बिस्तर वाले अस्पताल में 30 बिस्तर महिलाओं के लिए है।
नए कैंसर इंस्टीट्यूट में ये है प्रस्तावित

  • लीनियर एक्सलेटर मशीन-यह कोबाल्ट की अत्याधुनिक तकनीक है।
  • कैंसर मरीजों को आधुनिक और बेहतर इलाज मिलेगा और शोध करना संभव होगा।
  • एंडोस्कोपी, ब्रांकोस्कोपी, कोलोस्कोपी, काल्पोस्कोपी व अन्य उपकरण यहां स्थापित होंगे।
  • कैंसर के विशेषज्ञ चिकित्सक, स्किल्ड टेक्नििशयन और स्टाफ
  • आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, वार्ड और आईसीयू

रेलवे के सहयोग से टाटा इंस्टीट्यूट जबलपुर में कैंसर अस्पताल खोलने की कवायद में जुटा
महाकौशल में कैंसर के सामने आ रहे मरीजों को देखते हुए ही पिछले दिनों टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट ने जबलपुर में रेलवे के साथ मिलकर कैंसर हॉस्पिटल बनाने की पहल की है। इसके लिए उसने रेलवे से 40 हजार वर्गफीट जमीन मांगी है। रेलवे के अस्पताल, मुख्य स्टेशन के प्लेटफाॅर्म के पास और हाऊबाग स्टेशन की खाली जगह का मुआयना भी किया है। यहां कैंसर हॉस्पिटल खुलने से एमपी के साथ-साथ यूपी व छत्तीसगढ़ के मरीजों का बेहतर इलाज हो पाएगा।

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