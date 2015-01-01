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शासकीय परिसर में अव्यवस्था:स्कूल परिसर में पार्षद पति करा रहे वैवाहिक आयोजन

जबलपुर3 घंटे पहले
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शासकीय माध्यमिक कन्या उर्दू शाला गोहलपुर के प्राचार्य ने जिला शिक्षा अधिकारी को शिकायत देकर स्कूल के मैदान पर एक पार्षद पति द्वारा किए जाने वाले सामाजिक व वैवाहिक कार्यक्रमों पर रोक लगाने की माँग की है। प्राचार्य द्वारा भेजी गई शिकायत में आरोप है कि पार्षद पति शफीक हिना द्वारा दबंगई पूर्वक स्कूल परिसर में कार्यक्रम किए जाते हैं, जबकि उन्होंने (प्राचार्य ने) ऐसे कार्यक्रमों को लेकर प्रतिबंधात्मक आदेश भी जारी किए हैं। उनका कहना है कि कोविड-19 के दौर में शाला परिसर का किसी भी रूप में उपयोग किया जाना उचित नहीं है। प्राचार्य ने डीईओ से आग्रह किया है कि पार्षद पति के कृत्यों को रोकने उचित कार्रवाई की जाए।

शराब पीकर स्कूल में दबंगई दिखाता है शिक्षक
संवाददाता, जबलपुर। इसी तरह चरगवाँ के कालापाठर प्राथमिक स्कूल के एक शिक्षक के रवैये पर वहाँ के ग्रामीणों ने कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी से शिकायतें की हैं। उनका आरोप है कि शराब पीकर शिक्षक स्कूल आते हैं। उनका पढ़ाई से कोई वास्ता नहीं रहता और अपनी पहुँच की धौंस दिखाकर सभी को डराते रहते हैं। ग्रामीणों ने उन्हें हटाए जाने की माँग की है। सोनूलाल पटेल, विष्णु पटेल, राकेश सिंह, रोहित लोधी आदि ने कलेक्टर को शिकायत करते हुए आरोप लगाया कि चरगवाँ संकुल प्राचार्य शिक्षक से अपने संकुल का सारा कामकाज कराते हैं और इसी वजह से वो पूरे समय संकुल में ही पाया जाता है। बच्चों के भविष्य को चौपट होता देख ग्रामीणों ने कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी से कार्रवाई की माँग की है।

शासकीय परिसर में कोई भी सामाजिक आयोजन करना प्रतिबंधित है। यदि कोई अपना प्रभाव या दबंगई दिखाकर ऐसा कर रहा है, तो जाँच कराकर उसके खिलाफ पुलिस में एफआईआर कराई जाएगी। वहीं कालापाठकर स्कूल के मामले में जाँच कराई जाएगी, इसके बाद कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
सुनील कुमार नेमा, जिला शिक्षा अधिकारी

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