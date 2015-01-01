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कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन:प्रशासन के आदेश से संकट में आए पटाखा कारोबारी आंदोलन पर उतरे

जबलपुरएक घंटा पहले
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  • भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने जताया विरोध, कलेक्टर बोले-यहाँ प्रदूषण ज्यादा इसलिए प्रतिबंध

जिला प्रशासन द्वारा शहर की पटाखा दुकानों पर प्रतिबंध लगाने से व्यापारियों की आजीविका पर संकट खड़ा हो गया है। व्यापारियों की समस्या के निदान के लिए प्रशासन को कोई विकल्प निकालना चाहिए। इस माँग के साथ भाजपा के प्रतिनिधि मंडल ने गुरुवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।

इस मामले को लेकर कलेक्टर कर्मवीर शर्मा का कहना था कि एनजीटी की रिपोर्ट में जबलपुर में प्रदूषण ज्यादा होना पाया गया है, इसी वजह से प्रतिबंध लागू किया गया है। ज्ञापन सौंपते वक्त भाजपा नगर अध्यक्ष जीएस ठाकुर, विधायक अशोक रोहाणी, प्रभात साहू, रजनीश यादव, जय सचदेवा व अन्य मौजूद रहे।

संगठनों ने किया प्रदर्शन

पटाखा व्यापारियों के समर्थन में विश्व हिन्दू महासंघ, उतिष्ठ भारत, शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर प्रदर्शन किया। एनएसयूआई ने भी संभागायुक्त को ज्ञापन सौंपा। संगठनों ने माँग की, कि पटाखा व्यापार पर अचानक प्रतिबंध लागू किया गया है तो प्रशासन व्यापारियों के नुकसान की भरपाई भी करे।

एनएसयूआई ने सौंपा संभागायुक्त को ज्ञापन

पटाखा व्यापारियों की समस्या को लेकर एनएसयूआई के राहुल रजक, रिजवान अली कोटी, पवन कनोजिया, बादल पंजवानी, दीपक चौधरी व अन्य ने संभागायुक्त के नाम ज्ञापन सौंपते हुए जिला प्रशासन द्वारा लागू किए गए आदेश को रद्द करने की माँग की है।
आदेश वापस नहीं हुआ तो होगा आंदोलन }हिन्दुओं के सबसे बड़े त्योहार पर पटाखों के विक्रय पर लगाए गए प्रतिबंध को तत्काल रद्द नहीं किया गया तो जिला प्रशासन के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। इस माँग को लेकर िशवसेना के कन्हैया तिवारी, शैलेन्द्र बारी, भवानी सतनामी, गजानन गुप्ता, अतुल कनौजिया, मुकेश पटैल व अन्य ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा।

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