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टी-20 आस्ट्रेलिया में, सट्‌टा जबलपुर में:क्राइम ब्रांच ने हाइटेक क्रिकेट सट्‌टा पकड़ा, नागपुर के सटोरिया से लिया था लिंक, 20 लाख से अधिक का मिला हिसाब

जबलपुर32 मिनट पहले
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कोतवाली पुलिस व क्राइम ब्रांच ने हाइटेक क्रिकेट सट्‌टे का खुलासा किया, पांच आरोपी गिरफ्तार - Dainik Bhaskar
कोतवाली पुलिस व क्राइम ब्रांच ने हाइटेक क्रिकेट सट्‌टे का खुलासा किया, पांच आरोपी गिरफ्तार
  • क्राइम ब्रांच और कोतवाली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, पांच गिफ्तार, मुख्य आरोपी फरार
  • कोतवाली क्षेत्र स्थित कपड़े की दुकान के तीसरी मंजिल पर चल रहा था हाईटेक सट्‌टा, मौके से 33 मोबाइल, लैपटॉप, एलसीडी, कैलकुलेटर आदि जब्त

टी-20 आस्ट्रेलिया में चल रहा है और हर गेंद पर सट्‌टा जबलपुर में लग रहा था। क्राइम ब्रांच और कोतवाली पुलिस ने मंगलवार शाम को कमानिया के पास एक कपड़े की दुकान की तीसरी मंजिल पर दबिश देकर इसका खुलासा किया। यहां एक कम्युनिकेटर में 29 की-पेड मोबाइल लगाकर 26 अलग-अलग लाेगों को क्रिकेट सट्‌टे की लाइन दी गई थी। मौके पर 20 लाख रुपए का हिसाब मिला है, जो आरोपी कार्रवाई से पहले लगा चुके थे। टीम ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया। जबकि मास्टरमाइंड भागने में सफल रहा।

आरोपी के यहां से जब्त हाइटेक क्रिकेट सट्टे से जड़े उपकरण
आरोपी के यहां से जब्त हाइटेक क्रिकेट सट्टे से जड़े उपकरण

बिग बैश प्रीमियर लीग टी-20 पर लगा रहे थे सट्‌टा
ASP क्राइम गोपाल प्रसाद खांडेल के मुताबिक सूचना पर कोतवाली अंतर्गत नायक कलेक्शन दुकान पर मंगलवार शाम सवा चार बजे दबिश दी गई। इस दुकान के ऊपर भाईयों के साथ सपरिवार रह रहा मुन्नु उर्फ मनोज नायक रहता है। वह आस्ट्रेलिया में चल रहे बिग बैश प्रीमियर लीग क्रिकेट टी-20 टूर्नामेंट में मेलबर्न रेनेगेट्स विरूद्ध होबार्ड हेरिकेन्स के बीच खेले जा रहे क्रिकेट मैच पर हार जीत का दांव लगवाकर सट्टा खिलवा रहा था।

सरगना डायरी और लैपटाप में पूरा हिसाब लिखता था, माैके से 20 लाख रुपए का हिसाब मिला
सरगना डायरी और लैपटाप में पूरा हिसाब लिखता था, माैके से 20 लाख रुपए का हिसाब मिला

मास्टरमाइंड हुआ फरार
टीआई कोतवाली अनिल गुप्ता के मुताबिक टीम ने मौके से फूटाताल बेलबाग निवासी नीतेश सिंह ठाकुर, कोतवाली निवासी आदित्य नायक, कमानिया गेट निवासी राजेश नायक, कोतवाली निवासी मोहित व हर्षित नायक को गिरफ्तार किया। सरगना मनोज उर्फ मुन्नू नायक मौके से फरार हो गया। मौके से टीम ने चार एंड्राइड मोबाइल, 29 की-पेड मोबाइल, एलईडी, कम्युनिकेटर, कैलकुलेटर, लैपटॉप, 2800 रुपए नकद, डायरी, रजिस्टर, पेन ड्राइव आदि जब्त किए।

डायरी में कोडवर्ड में सभी के सामने रकम दर्शाया गया था, कुल 26 लोग क्रिकेट सट्‌टे से जुड़े थे
डायरी में कोडवर्ड में सभी के सामने रकम दर्शाया गया था, कुल 26 लोग क्रिकेट सट्‌टे से जुड़े थे

डायरी में 20 लाख का मिला हिसाब
टीआई के मुताबिक मौके से जब्त डायरी में कोड वर्ड और उसके सामने रकम लिखा हुआ था। कुल 26 लोगों ने सट्‌टे की लाइन ली थी। कार्रवाई से पहले आरोपियों ने 20 लाख रुपए का वारा-न्यारा कर लिया था। क्रिकेट सट्‌टे की लाइन लेने वाले सभी 26 लोग शहर के रहने वाले हैं। उनके बारे में भी पता लगाया जा रहा है। सट्‌टे की रकम का भुगतान ऑनलाइन होता है।

कम्युनिकेटर में 29 की-पेड माेबाइल लगाकर आरोपी अलग-अलग लोगों से सट्‌टा लगवा रहे थे
कम्युनिकेटर में 29 की-पेड माेबाइल लगाकर आरोपी अलग-अलग लोगों से सट्‌टा लगवा रहे थे

नागपुर से आरोपी ने लिया था मेन लाइन
सरगना मनोज उर्फ मुन्नू की गिरफ्तारी पर और खुलासे होंगे। उसने नागपुर के शातिर सटोरिया हर्ष चंदानी और रिक्कू अग्रवाल से क्रिकेट सट्‌टे की लाइन ली थी। उनका आपस में किस तरह का लेन-देन होता था, इसके बारे में पता लगाया जा रहा है। नागपुर से ही 5 सेकेंड पहले हर एक गेंद की जानकारी मिल रही थी। इसी पांच सेकेंड में आरोपी लाखों का वारा न्यारा कर रहे थे।
आस्ट्रेलिया की लीग टी-20 मैच पर लगा रहे थे सट्‌टा
आस्ट्रेलिया की मशहूर घरेलू टी-20 लीग बिग बैश लीग बीते 10 दिसंबर 2020 को शुरू हुआ था। इसका फाइनल छह फरवरी 2021 को खेला जाएगा। 26 जनवरी को दोपहर 1.05 बजे ब्रिस्बेन हीट बनाम पर्थ स्कॉचर्स के बीच मैच हुआ था। वहीं दूसरा मैच शाम 4.15 बजे मेलबर्न रेनेगेड्स बनाम और होबार्ट हरिकेंस के बीच हुआ। इसी दूसरे मैच में लगाए जा रहे क्रिकेट सट्‌टे के दौरान टीम ने कार्रवाई की। जबकि तीसरा मैच रात 7.50 बजे मेलबर्न स्टार्स बनाम सिडनी सिक्सर्स के बीच था। आरोपी बीते 10 दिसंबर से क्रिकेट सट्‌टा खिला रहे थे।
उधर, ग्वारीघाट में दो सटोरियों से 8100 रुपए जब्त
ग्वारीघाट और क्राईम ब्रांच की टीम ने बादशाह हलवाई मंदिर के पास मंललवार को दबिश देकर पंसारी मोहल्ला निवासी धर्मेन्द्र झा और सुरेश केशरवानी को दबोचा। धर्मेन्द्र झा से नगदी 4100 रुपए और सुरेश केशरवानी से 4000 रुपए जब्त किए। दोनों के पास से सट्‌टा-पट्‌टी जब्त करते हुए धारा 4 क सट्टा एक्ट का प्रकरण दर्ज किया है।

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