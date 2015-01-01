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कार्यक्रम:दादा रोहाणी ने जीवन भर जनसेवा की

जबलपुर34 मिनट पहले
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पीड़ित मानवता की सेवा के संकल्प के लिए दादा रोहाणी का पूरा जीवन समर्पित रहा। ये बातें प्रदेश के उद्योग मंत्री ओमप्रकाश सकलेचा ने पूर्व विस अध्यक्ष स्व. ईश्वरदास रोहाणी की पुण्यतिथि कार्यक्रम के दौरान वेटरनरी विवि गेट पर स्थित श्री रोहाणी की प्रतिमा स्थल पर कहीं।

इस मौके पर सांसद राकेश िसंह ने कहा कि दादा रोहाणी की कार्यशैली का अलग अंदाज था, उन्होंने जनहित से जुड़े बड़े-बड़े काम किए हैं। श्री रोहाणी की 7 वीं पुण्यतिथि के मौके पर पूर्व मंत्री शरद जैन, डॉ. जितेन्द्र जामदार, विधायक अशोक रोहाणी की मौजूदगी में केंट िवधानसभा क्षेत्र में िवभिन्न सेवा कार्यों का आयोजन हुआ, िजसमें प्रत्येक वार्ड में जाति प्रमाण पत्र, श्रमिक कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस के अलावा सुंदरकांड का पाठ व भंडारे आयोजित हुए। इस मौके पर दामोदर सोनी, आशीष राव, गुड्डा केवट, संजय वर्मा, सोनू बचवानी, िरंकू िवज व अन्य मौजूद रहे।

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