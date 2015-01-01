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लंबे समय बाद बाजारों में नजर आई राैनक:धनतेरस; शुभ मुहूर्त पर हर किसी ने कुछ न कुछ खरीदा, देर रात तक गुलजार रहे बाजार

जबलपुर38 मिनट पहले
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धनतेरस के खास मुहुर्त पर खरीदी करने गुरुवार शाम शहर के हर छोटे-बड़े बाजारों में भीड़ उमड़ पड़ी। सराफा बाजार हो, ऑटोमाेबाइल के शोरूम या फिर इलेक्ट्रॉनिक शो-रूम। हर कहीं जमकर ग्राहकी नजर आई। बर्तन, फर्नीचर के पारंपरिक बाजारों में भी अच्छी खासी ग्राहकी रही।

खास बात यह कि कोरोना संक्रमण के बीच भीड़भाड़ से बचने के लिए लोगों ने पहले से ही बुकिंग करा रखी थी, कुछ लोगों ने अपनी पसंदीदा वस्तु की खरीदी में मुहूर्त का भी विशेष ध्यान रखा और इस बड़े पर्व पर खुशियों के साथ अपने घर वैभव लेकर पहुँचे।

महिला पुलिस की तैनाती
बाजारों में भीड़ नियंत्रण करने पुलिस ने पहले से ही प्लान बना रखा था, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस के साथ थाना पुलिस की भी बड़ी संख्या में जगह-जगह तैनाती की गई थी। लोग परिवार सहित बाजारों में खरीददारी करने पहुँचे, इसके लिए महिला पुलिस का स्टाफ विशेषतौर पर तैनात किया गया था, जो खासकर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर मुस्तैद था। बाजारों में खुफिया कैमरों के जरिए भी उपद्रवियों पर नजर रखी गई। ताकि किसी भी अप्रिय घटना से तत्काल निपटा जा सके। पुलिस प्रशासन सुबह से लेकर देर रात तक चौकस रहा।

बल्देवबाग और दमोहनाका में जाम
त्योहार के कारण बल्देवबाग, दमोहनाका आदि स्थान जाम से कराह रहे थे। पारम्परिक बाजारों में मार्ग डायवर्ट होने के कारण ये रास्ते जाम से ग्रसित हुए। धनतेरस पर रात 12 बजे भी बाजार गुलजार नजर आ रहे थे। दुकानदारों ने आधी सड़क घेरकर साजो-सामान बिखरा रखे थे। राह चलते लोग रुक-रुक कर सामान देख रहे थे, उसे परख रहे थे। इससे भी लोगों का हुजूम बढ़ता जा रहा था।

पार्किंग पर नहीं खड़े किए वाहन

वाहनों की पार्किंग व्यवस्था शहीद स्मारक गोलबाजार, मालवीय चौक पर अंजुमन इस्लामिया, श्रीनाथ की तलैया आदि स्थानों पर की गई थी, लेकिन खरीददारी करने पहुँचे लोगों ने अपने वाहन सड़कों पर खड़े किए। इससे रास्तों से निकलना मुश्किल हो गया। यही हाल सदर व गोरखपुर बाजारों के रहे।पी-2

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