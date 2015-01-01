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  • Did Not Get A Job Even After Eight Years Of Engineering, Then The Young Man Jumped In The Well In Jabalpur

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बेरोजगारी का दंश जिंदगी पर भारी:इंजीनियरिंग करने के आठ वर्ष बाद भी नहीं मिली नौकरी, तो जबलपुर में युवक ने कुंए में लगा दी मौत की छलांग

जबलपुर42 मिनट पहले
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बेटे के शव पर विलाप करता पिता
  • पिता का छलका दर्द, कहा कि बेटा कहता था 60 से 62 की उम्र बढ़ाने के निर्णय ने हमारी उम्मीदों को छीन लिया
  • आठ साल से सरकारी नौकरी की तलाश में कई परीक्षाएं दी, सफलता नहीं मिली तो रहने लगा था तनाव में
  • उधर, सिहोरा में एक महिला ने बीमारी से परेशान होकर आत्मदाह कर लिया

इंजीनियरिंग की पढाई के आठ वर्ष बाद भी एक अदद सरकारी नौकरी न मिलने की हताशा में 31 वर्षीय युवक ने आत्महत्या कर ली। युवक की लाश शनिवार को घर के आंगन स्थित कुएं में उतराती मिली। बेटे की लाश पर बिलखते पिता का दर्द और आक्रोश एक साथ छलक पड़ा। बोले कि बेटा कहता था कि प्रदेश सरकार ने 60 से 62 की उम्र बढ़ाकर हमारे जैसे युवाओं के सपनों का गला घोट दिया। कई प्रयासों के बावजूद उसे नौकरी नहीं मिली तो तनाव में रहने लगा था। उसकी मौत से पूरा परिवार सन्न है। उधर, सिहोरा से भी एक दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया। यहां 45 वर्षीय महिला ने बीमारी से परेशान होकर आत्मदाह कर लिया। दोनों ही प्रकरणों में पुलिस जांच में जुटी है।

परिवार का छोटा बेटा था
रांझी पुलिस ने बताया कि मानेगांव आदर्श नगर निवासी फैक्ट्री से रिटायर गोविंद प्रसाद देशमुख के दो बेटों में छोटा सुरेंद्र देशमुख (31) ने 2012 में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की थी। बड़ा भाई महेंद्र प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है। सुरेंद्र ने जॉब पाने के लिए कई विभागों की परीक्षाएं दीं, लेकिन सफल नहीं हुआ। सरकारी जॉब नहीं मिलने से वह कुछ दिनों से तनाव में रहने लगा था।

सुरेंद्र देशमुख की कुएं से लाश निकालते हुए
सुरेंद्र देशमुख की कुएं से लाश निकालते हुए

घर के आंगन में है कुआं
पिता गोविंद प्रसाद देशमुख के मुताबिक नौकरी नहीं मिलने के तनाव में होने के बावजूद किसी को अहसास नहीं होने दिया। उसकी टीस अक्सर बातचीत के दौरान झलक जाती थी। बेटा कहता था कि मप्र की सरकार ने 60 से 62 की उम्र बढ़ाकर हमारे सपनों की हत्या कर दी है। घर के अंदर आंगन में ही पुराना कुआं है। कुएं को जाली से कवर कराया है। इस कवर को हटाकर सुरेंद्र देशमुख ने आत्महत्या कर ली।
सुबह कुएं पर पड़ी नजर, तब हुई जानकारी
गोविंद प्रसाद देशमुख ने पुलिस को बताया कि शुक्रवार रात को सुरेंद्र खाना खाने के बाद कमरे में सोने चला गया था। सुबह देर तक वह कमरे से बाहर नहीं निकला तो उसे बुलाने गए। वह कमरे में नहीं मिला। चारों ओर तलाश कर डाला। इसके बाद कुएं में नजर पड़ी तो उसका शव उतरा रहा था। चीख सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और फिर उसकी लाश को निकाला गया। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मामला जांच में लिया है।

सिहोरा में बीमारी से परेशान महिला ने आत्मदाह किया
सिहोरा में बीमारी से परेशान महिला ने आत्मदाह किया

इधर, बीमारी से परेशान महिला ने दी जान
सिहोरा क्षेत्र के गौरहा गांव निवासी 45 वर्षीय शकुन बाई कोल ने शनिवार सुबह खुद पर केरोसिन डालकर आग लगा ली। उसकी लाश घर के पीछे मिली। पूरा शरीर झुलस कर काला पड़ा गया था। मौके पर पहुंची सिहोरा पुलिस को पिता सुरेश कोल ने बताया कि पत्नी बीमार रहती थी। उसके शरीर पर फफोले पड़ जाते थे। इलाज के बावजूद ये ठीक नहीं हो रहा था। उसकी मानसिक हालत भी ठीक नहीं थी। इसी से परेशान होकर उसने आत्मघाती कदम उठाया होगा। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मामले को जांच में लिया है।

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