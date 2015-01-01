पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

बिजली कंपनी में रि-स्ट्रक्चरिंग की तैयारी:पीएमसी के साथ डिस्कॉम के भी विभागों का किया जाएगा बँटवारा

जबलपुर3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • निजीकरण के साथ ही दायरा सीमित होगा

बिजली कंपनियों में विभागों के बीच बँटवारे को लेकर चल रही कवायद में पॉवर मैनेजमेंट कंपनी के साथ पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का भी नाम जुड़ गया है। इस कंपनी के कुछ विभागों की कमान ट्रांसमिशन कंपनी को सौंपने की तैयारी की जा रही है। पॉवर सेक्टर के विशेषज्ञ इसे बिजली कंपनियों की तीसरी रि-स्ट्रक्चरिंग की प्रक्रिया से जोड़कर देख रहे हैं। जानकारों का कहना है कि पूर्व में वर्ष 2002 में बिजली कंपनियों के बनने और वर्ष 2012 में मप्र राज्य विद्युत मंडल का पॉवर मैनेजमेंट कंपनी में विलय कर दो बार रि-स्ट्रक्चरिंग की कवायद हो चुकी है। अब तीसरी कवायद को रि-डिप्लॉयमेंट नाम दिया जा रहा है।

निजीकरण करने की कवायद तेज
पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के निजीकरण की प्रक्रिया तेज हो गई है। इसके कुछ विभागों को ट्रांसमिशन कंपनी के अधीन करने की प्रक्रिया को भी इसी से जोड़ा जा रहा है। अगस्त 2021 तक निजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी और इससे पूर्व कंपनी की जिम्मेदारियों व दायित्वों को सीमित करने का कार्य किया जाएगा, जिसे रि-डिप्लॉयमेंट का नाम दिया जा रहा है। इतना ही नहीं ऊर्जा विभाग पॉवर मैनेजमेंट कंपनी को सौ से सवा सौ अभियंताओं व कर्मचारियों में सीमित करना चाहता है।

वर्कशॉप जा सकता है ट्रांसको के पास
जिन विभागों को पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी को देने सहमति बनाई जा रह है उसमें सबसे पहले वर्कशॉप शामिल किया जा रहा है। वर्कशॉप में टावर व पोल निर्माण का कार्य किया जाता है। इसके बाद पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन के ऑपरेशन, मेंटेनेंस व रेवेन्यू सहित अन्य विभागों को भी यहाँ से वहाँ किया जाएगा।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंटीचर की नौकरी छोड़ रोटी बेचने का स्टार्टअप शुरू किया, दो साल में 30 लाख रुपये पहुंचा टर्नओवर - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें