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संभागायुक्त ने अधिकारियों को दिए निर्देश:मतदाता सूची करो अपडेट, नाम जोड़ने के साथ ही काटे भी जाएँ

जबलपुर4 घंटे पहले
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मतदाता सूची अपडेट होनी चाहिए। सूची में नाम जोड़ना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है कि जो लोग मृत हो गए हैं या फिर शहर छोड़कर चले गए हैं उनके नाम अलग किए जाएँ।

यह निर्देश संभागायुक्त बी चंद्रशेखर ने संभागायुक्त कार्यालय में हुई बैठक के दौरान संबंधित अधिकारियों को दिए।इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी पात्र व्यक्तियों के नाम जोड़े जाएँ, इसके लिए डोर टू डोर सर्वे करें और एक साल में कितने लोगों की मृत्यु हुई, उनके नाम मतदाता सूची से काटे गए हैं या नहीं पता करें और यदि नाम नहीं काटे हैं तो मृत लोगों के नाम काटें। इस दिशा में सक्रियता से कार्य करें और कहीं भी परेशानी आ रही है तो अपने वरिष्ठों से जानकारी लें। इस काम में किसी तरह की भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए।

चुनाव के लिए दायित्व तय
जिले में नगरीय एवं पंचायतों का आम निर्वाचन व्यवस्थित एवं शांतिपूर्वक सम्पन्न कराने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कर्मवीर शर्मा ने नोडल अधिकारी, दल के सदस्यों तथा अधिकारियों के दायित्व तय कर दिए हैं।

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