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सुसाइड:रैगिंग के चलते मेडिकल में डाॅक्टर ने की थी आत्महत्या

जबलपुर3 घंटे पहले
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मेडिकल काॅलेज में पीजी के छात्र भागवत देवांगन द्वारा विगत 1 अक्टूबर को अपने हाॅस्टल के कमरे में फाँसी लगाकर आत्महत्या कर ली गयी थी, जिस पर मेडिकल के 5 सीनियर चिकित्सकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उक्त मामले को लेकर छग से आए मृतक के भाई प्रहलाद देवांगन ने एसपी को एक शिकायत देकर सीनियर डाॅक्टरों पर रैगिंग करने का आरोप लगाते हुए मामले में रैगिंग की धारा बढ़ाए जाने की माँग की है।

इस संबंध में दी गयी शिकायत में बताया गया कि मृतक चिकित्सक भागवत देवांगन द्वारा परिजनों को रैगिंग के संबंध में अवगत कराते हुए बताया गया था कि उसे ओटी में मुर्गा बनाया जाता है, फाइल फाड़ दी जाती है। मृतक द्वारा इस संबंध में ऑनलाइन शिकायत एंटी रैगिंग कमेटी से भी की गयी थी लेकिन समिति के सामने आरोपी चिकित्सकों को भी बुलाया गया था और डर के कारण वह चुप हो गया था उसके बाद उसे और अधिक प्रताड़ित किया जाने लगा जिसके चलते उसने आत्महत्या कर ली।

मृतक के भाई का कहना था कि उनकी शिकायत पर आरोपी चिकित्सकों पर धारा 306, 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है और रैगिंग की धाराएँ नहीं लगाई गयी हैं। उन्होंने धाराएँ बढ़ाने की माँग की है।

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