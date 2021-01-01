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अवाॅर्ड:डॉक्टर्स को मिला मेडिकल एक्सीलेंस फेलोशिप अवाॅर्ड

जबलपुर2 घंटे पहले
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मेडिकल एक्सीलेंस फेलोशिप अवाॅर्ड का आयोजन रविवार को आईएमए हाउस में किया गया। - Dainik Bhaskar
मेडिकल एक्सीलेंस फेलोशिप अवाॅर्ड का आयोजन रविवार को आईएमए हाउस में किया गया।
  • ईएमए हाउस में किया गया कार्यक्रम का आयोजन

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन शाखा जबलपुर और एकेडमी ऑफ मेडिकल स्पेशिएलिटी शाखा जबलपुर द्वारा मेडिकल एक्सीलेंस फेलोशिप अवाॅर्ड का आयोजन रविवार को आईएमए हाउस में किया गया। इस मौके पर विशेष कार्यों के लिए डॉक्टर्स को सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मेडिकल विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉ. आर.एस. शर्मा, विशिष्ट अतिथि आईएमए मप्र के पूर्व अध्यक्ष डॉ. पी. नेमा थे। अध्यक्षता डॉ. आर. के. पाठक ने की। मंच पर डॉ. प्रदीप दुबे, डॉ. अतुल मिश्रा, डॉ. वी. भारद्वाज, डॉ. नचिकेत पांसे, डॉ. दीपक साहू, डॉ. ब्रजेश चौधरी मौजूद रहे। संचालन डॉ. अमरेंद्र पांडे एवं आभार डॉ. ब्रजेश चौधरी ने व्यक्त किया।

संगोष्ठी में रखे विचार

अंकुर एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, आईएमए जबलपुर, एमआईएमए एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेस जबलपुर ब्रांच के संयुक्त तत्वावधान में अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। विभिन्न सत्रांे मंे अलग-अलग शहरों से विशेषज्ञों ने बच्चों में होने वाली जन्मजात थायराइड, बच्चों में होने वाले विकास के बाद से संबंधित विकारों समेत कई विषयों पर विचार रखे।

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