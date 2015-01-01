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राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिश:नोडल अधिकारी होंगे डॉ. देवंडे

जबलपुर37 मिनट पहले
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मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रत्नेश कुररिया ने जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संचालित होने वाले कार्यक्रमों, गतिविधियों के संचालन के लिए जिला स्वास्थ्य अधिकारी-1 डाॅ. धीरज देवंडे को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है।

वर्तमान में एनएचएम के कर्मचारियों के बीच तालमेल की कमी और मनमुटाव होने से बिलों के भुगतान सहित अन्य कार्य प्रभावित हो रहे हैं।

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