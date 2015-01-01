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कार्रवाई:मासूम बालिका से दुष्कर्म के आरोपी वृद्ध की जमानत खारिज, जेल भेजा

जबलपुर33 मिनट पहले
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विशेष न्यायाधीश संगीता यादव ने मासूम बालिका से दुष्कर्म के आरोपी वृद्ध बरेला निवासी भीम लाल झारिया को जमानत देने से इनकार करते हुए जेल भेज दिया है। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी वृद्ध ने मासूम की आत्मा को चोट पहुँचाई है, इसलिए उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता।

अभियोजन के अनुसार आरोपी 18 अक्टूबर से 3 नवंबर 2020 तक 9 वर्षीय बालिका को मूँगफली देने के बहाने बुलाता था और उसके साथ दुष्कर्म किया करता था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहाँ से उसे जेल भेज दिया गया है।

मारपीट के आरोपियों की अग्रिम जमानत खारिज
एडीजे देवेन्द्र पाल सिंह ने मारपीट करने के आरोप में पनागर थाना अंतर्गत सिमरिया खिरहनी निवासी नरेन्द्र चौबे, नितिन चौबे और अनिल चौबे की अग्रिम जमानत खारिज कर दी है। अभियोजन के अनुसार 29 अक्टूबर 2020 को सुबह 6 बजे आरोपियों ने गुड्डा उर्फ देवकीनंदन चौबे के साथ मारपीट की थी। एजीपी सरोज तिवारी ने अग्रिम जमानत का विरोध किया।पी-2

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