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मौत:छत से गिरे वृद्ध और आग से जली युवती की मौत

जबलपुर37 मिनट पहले
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गोहलपुर थानांतर्गत शांतिनगर में छत पर धूप सेंक रहे लकवाग्रस्त मरीज की नीचे गिरने से मौत हो गई। शांतिनगर निवासी शक्तिलाल चौधरी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके पिता लल्लू चौधरी का पिछले 3 साल से लकवा का उपचार चल रहा है।

बुधवार को वह छत की पट्टी पर बैठकर धूप सेंक रहे थे, तभी अचानक नीचे गिर गये, जिससे उनके सिर, हाथ-पैर में गंभीर चोटें आ गईं। उन्हें मेडिकल अस्पताल लेकर पहुँचे, जहाँ उपचार के दौरान रात करीब 9 बजे उनकी मृत्यु हो गई। एक अन्य मामले में मोहनिया निवासी सोनिका गांेड़, 18 वर्षीय बुधवार को आग की चपेट में आने से 75 प्रतिशत तक जल गई थी। उसे उपचार हेतु मेडिकल में भर्ती कराया गया था, जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने पंचनामा कार्यवाही कर शव को पीएम हेतु भिजवाते हुये मर्ग कायम कर जाँच में लिया है।

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