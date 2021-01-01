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मेंटेनेंस के नाम पर टहनियों की छँटाई:बिजली विभाग ने फिर शुरू किया सुधार कार्य, सुबह से कर देते हैं सप्लाई बंद

जबलपुर2 घंटे पहले
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साल भर में तीन बार मेंटेनेंस किया जाता है। इसके बाद भी जरा सी आँधी और बारिश में सप्लाई बंद होने की नौबत आती है। - Dainik Bhaskar
साल भर में तीन बार मेंटेनेंस किया जाता है। इसके बाद भी जरा सी आँधी और बारिश में सप्लाई बंद होने की नौबत आती है।

बिजली विभाग द्वारा लंबे समय बाद एक बार फिर मेंटेनेंस कार्य प्रारंभ किया गया है। इस दौरान सुबह से ही विद्युत सप्लाई बंद कर लोगों को परेशान किया जा रहा है। आश्चर्य की बात तो यह है कि इस मेंटेनेंस कार्य के दौरान न तो लाइनों का सुधार हो रहा है और न ही ट्रांसफॉर्मरों का रख-रखाव किया जा रहा है।

इस बात को लेकर लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। जानकारों का कहना है कि साल भर में तीन बार मेंटेनेंस किया जाता है इसके बाद भी जरा सी आँधी और बारिश में सप्लाई बंद होने की नौबत आती है। मेंटेनेंस कार्य में लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं इसके बाद भी फाॅल्ट और ट्रिपिंग आना आम बात हो गई है।

केवल पेड़ की टहनियों की छँटाई

इन दिनों सिटी सर्किल क्षेत्र के सभी संभागों में मेंटेनेंस का कार्य कराया जा रहा है। मेंटेनेंस कार्य के दौरान बिजली लाइनों का रख-रखाव के साथ ही ट्रांसफाॅर्मर के ऑयल की जाँच की जाती है और लोड के हिसाब से क्षमता भी बढ़ाई जाती है। इसके अलावा लाइन बदलना, केबलीकरण, डिस्ट्रीब्यूशन बाॅक्स की जाँच करना भी मेंटेनेंस के तहत किया जाता है, मगर अभी मेंटेनेंस के नाम पर केवल विद्युत लाइनों के आसपास की टहनियों की छँटाई मात्र की जा रही है।

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