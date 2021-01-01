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काम का किया बहिष्कार:बिजली कंपनी के निजीकरण के खिलाफ सड़क पर आए कर्मचारी

जबलपुरएक घंटा पहले
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बिजली कंपनियों के निजीकरण के विरोध में एनसीसीओईईई के आह्वान पर देशव्यापी कार्य बहिष्कार का आंदोलन किया गया जिसके तहत मप्र यूनाइटेड फोरम फॉर पाॅवर एम्प्लॉइज एवं इंजीनियर्स के नेतृत्व में बिजली कंपनियों के मुख्यालय शक्ति भवन बेरियर गेट पर अधिकारी-कर्मचारियों द्वारा एक दिनी कार्य का बहिष्कार करते हुए धरना दिया गया।

सभा को संबोधित करते हुए कर्मचारी नेता दुर्गेश पाराशर, आनंद नायक, सुनील कुरेले ने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी(अमेंडमेंट) बिल 2021 एवं विद्युत वितरण के निजीकरण के लिए लाए जा रहे स्टैंडर्ड बिडिंग डाॅक्युमेंट से अधिकारी-कर्मचारियों का भविष्य दांव पर लगाया जा रहा है इसे हर हाल में निरस्त किया जाना चाहिए। इस दौरान दिनेश दुबे, अशोक जैन, चीफ इंजीनियर आरके स्थापक, एसके पचौरी, विकास शुक्ला, हितेश तिवारी उपस्थित रहे।

काॅरपोरेट में अधिकारी करते रहे काम
एक ओर जहाँ आंदोलन को सफल बनाने बड़ी संख्या में फील्ड अधिकारी व कर्मचारी सड़क पर धरना दे रहे थे वहीं काॅरपोरेट के अधिकारी अपने दफ्तरों में काम कर रहे थे। इस बात को लेकर कुछ कर्मचारियों ने यह आपत्ति जताई कि यह लड़ाई सभी के हितों की रक्षा के लिए है इसके बाद भी काॅरपोरेट के अधिकारियों द्वारा आंदोलन में सहयोग न किया जाना उचित नहीं है।

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