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समीक्षा बैठक:ऊर्जा सचिव ने कहा- लाइन मेंटेनेंस पर ध्यान दें, उपभोक्ताओं को परेशानी न हो

जबलपुर27 मिनट पहले
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  • मैदान में काम करने वाले अभियंताओं से खुले शब्दों में कहा कि बिजली चोरी रोकने के साथ बकाया राशि की वसूली में जुट जाएँ

पॉवर हाउस और विद्युत लाइनों का मेंटेनेंस ऐसी प्लानिंग से किया जाना चाहिए, जिसमें लगातार बिजली उत्पादन जारी रहे और उपभोक्ताओं को सुचारु रूप से बिजली की आपूर्ति संभव हो, जिससे उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, यह बात शनिवार को प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव ऊर्जा संजय दुबे ने बिजली कंपनियों के मुख्यालय शक्तिभवन में पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी और पॉवर जनरेटिंग कंपनी की समीक्षा करने के दौरान अधिकारियों से कही।

प्रमुख सचिव ऊर्जा ने इस बात पर संतोष जताते हुए कहा कि प्रदेश की विद्युत वितरण कंपनियों में योजनाबद्ध तरीके से हुए मेंटेनेंस के कारण ट्रिपिंग में पूर्व वर्षों की तुलना में कमी आई है। मैदानी क्षेत्रों में खराब ट्रांसफॉर्मर को समय सीमा में बदलने का बेहतर कार्य किया गया है। समीक्षा बैठक में पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक व्ही. किरण गोपाल, मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी के प्रबंध संचालक मनजीत सिंह, पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी के प्रबंध संचालक सुनील तिवारी, ऊर्जा विभाग के उपसचिव नीरज अग्रवाल सहित विद्युत कंपनियों के वरिष्ठ अभियंता उपस्थि‍त थे।

बेयर हैण्ड टेक्निक से काम करने वालों का कौशल देखा| प्रमुख सचिव ऊर्जा संजय दुबे ने जबलपुर-सूखा 220 केवी और जबलपुर-नरसिंहपुर 220 केवी ट्रांसमिशन लाइनों का निरीक्षण किया। इस दौरान ट्रान्सको के तकनीकी कर्मियों द्वारा लगभग 85 फीट ऊँचाई पर बेयर हैण्ड टेक्निक के हैरत अंगेज कार्य को देखा, जिसमें कर्मी लाइन वोल्टेज पर विशेष सूट के माध्यम से चार्ज होकर कार्य करते हैं। इस तकनीक में तकनीकी कर्मी चालू लाइन में हाथों से कार्य कर रहे थे। जिन्होंने उन्हें पुरस्कृत करने की घोषणा की।

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