पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Mp
  • Jabalpur
  • Father son Arrested For Threatening A Retired Factory Worker; 55 Recoveries Of 16 Thousand Still Not Repaid Debt

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

सूदखोरी का मामला:रिटायर्ड फैक्ट्री कर्मी को धमकाने के आरोप में पिता-पुत्र गिरफ्तार; 16 हजार के 55 वसूले फिर भी नहीं चुका कर्ज

जबलपुर2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

रांझी थाना क्षेत्र में रहने वाले एक रिटायर्ड फैक्ट्री कर्मी ने पारिवारिक जरूरत के चलते सूदखोर से साढ़े 16 हजार रुपये दस प्रतिशत की दर पर कर्ज पर लिया था उसके एवज में 55 हजार चुकता करने के बाद भी सूदखोर व उसका पुत्र और पैसों की माँग कर उन्हें धमका रहा था। इसकी शिकायत थाने में की जाने पर मामला दर्ज कर पुलिस ने आरोपी पिता-पुत्र को गिरफ्तार किया है।

सूत्रों के अनुसार रांझी बापूनगर निवासी डी राजा राव उम्र 62 वर्ष ने थाने में शिकायत देकर बताया कि वह सीओडी से रिटायर्ड हुए हैं। जनवरी 2018 में पैसों की जरूरत पड़ने पर अशोक बेन से किस्तों में करीब साढ़े 16 हजार रुपये कर्ज लिया था।

उसके बाद उन्होंने वर्ष 2019 तक कभी 2 हजार कभी 1 हजार करके करीब 55 हजार रुपये सूदखोर को दिए थे। उसके बाद भी वह और रुपयों की माँग कर उसे धमका रहा था। सूदखोर अशोक बेन व उसका लड़का विजय उर्फ बिज्जू उसे मोबाइल पर धमकी देकर पैसों की माँग कर रहे थे एवं पैसे नहीं देने पर गाड़ी उठाकर ले जाने की धमकी दे रहे थे। शिकायत पर मामला दर्ज कर पुलिस ने आरोपी पिता-पुत्र को गिरफ्तार किया है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser