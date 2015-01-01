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कार्रवाई:156 लोगों से वसूला सवा लाख जुर्माना

जबलपुर4 घंटे पहले
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कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध चलाए जा रहे रोको-टोको अभियान के तहत गुरुवार को 156 व्यक्तियों से 1 लाख 22 हजार 500 रुपए का जुर्माना वसूला गया है।

इसमें पुलिस द्वारा 104 व्यक्तियों से 10 हजार 400 रुपये, एसडीएम जबलपुर द्वारा 4 व्यक्तियों से 400 रुपये, एसडीएम कुंडम द्वारा 3 व्यक्तियों से 300 रुपये तथा एसडीएम सिहोरा द्वारा 4 व्यक्तियों से 400 रुपये का वसूला गया जुर्माना शामिल है।

इसमें नगर निगम द्वारा 41 व्यक्तियों से वूसला गया 1 लाख 11 हजार रुपये का जुर्माना भी शामिल है। निगम अधिकारियों ने बिना मास्क घूमने वालों और सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी फेलाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूला। व्यापारियों को भी हिदायत दी गई।

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