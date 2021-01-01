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चमकेगा मदन महल टर्मिनल:मिले 15 करोड़; बजट में पमरे की परियोजनाओं के लिए किए गए प्रावधान

जबलपुरएक घंटा पहले
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केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी को घोषित बजट में पश्चिम मध्य रेल की परियोजनाओं के लिए वित्त प्रावधान किए गए हैं, जिसमें मदन महल टर्मिनल के लिए 15 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। पमरे की मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्रीमती प्रियंका दीक्षित ने बताया कि केन्द्रीय बजट में मिले बजट प्रावधान से मदन महल टर्मिनल के विकास से संबंधित आधुनिकीकरण कार्यों को गति मिल सकेगी।

उन्होंने बताया कि बजट में रेल लाइन का उल्लेख किया गया है, जिसकी डीपीआर अभी तैयार नहीं हाे पाई है और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अभी बाकी है।

ये हैं प्रावधान

  • नई लाइनों के निर्माण के लिए 436 करोड़ रुपए
  • दोहरी लाइन के लिए 2098 करोड़ 45 लाख रुपए
  • यातायात सुविधाओं के लिए 44 करोड़ 81 लाख रुपए
  • कम्प्यूटराइजेशन के लिए 2 करोड़ 95 लाख रुपए
  • कर्मचारी कल्याण के लिए 38 करोड़ 31 लाख रुपए
  • यात्री सुविधाओं के लिए 72 करोड़ 28 लाख रुपए
  • सड़क संरक्षा कार्य-समपार फाटक के लिए 22 करोड़ 26 लाख रुपए
  • ऊपरी-निचली सड़कें, पुल के लिए 384 करोड़ 94 लाख रुपए
  • रेल पथ नवीनीकरण 470 करोड़ रु.
  • सिग्नलिंग-टेलीकॉम वर्क के लिए 117 करोड़ 48 लाख रुपए
  • कारखाना उत्पादन इकाइयों के लिए 92 करोड़ 12 लाख रुपए
  • कटनी सिंगरौली लाइन 400 करोड़ रु.
  • कटनी गेड सेपेरेटर बायपास के लिए 400 कराेड़ रुपए
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