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क्राइम:चार दिन से लापता युवती की लाश गांव के कुएं में मिली, पीएम रिपोर्ट में आत्महत्या की पुष्टि

जबलपुरएक घंटा पहले
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किशोरी की लाश मिलने के बाद मौके पर जमा हुए ग्रामीण
  • मझौली क्षेत्र के भटकवां गांव की घटना
  • नौ नवम्बर को गायब हुई थी किशोरी

जिला मुख्यालय से 45 किमी दूर मझौली के भटकवां गांव स्थित कुएं में शुक्रवार को 17 वर्षीय किशोरी की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। किशोरी नौ नवम्बर से गायब थी। कुएं में लाश मिलने की सूचना पाकर मौके पर मझौली पुलिस पहुंची और शव को पीएम के लिए भिजवाया। पीएम रिपोर्ट में मौत की वजह एंटी मार्टम बताई गई है। आत्महत्या की पुष्टि के बाद पुलिस कारणों का पता लगाने में जुटी है।

मझौली पुलिस के अनुसार भटकवां सुहास गांव निवासी कंचन (17) की गुमशुदगी पिता दीपक ने 10 नवम्बर को दर्ज कराई थी। वह नौ नवम्बर को अचानक गायब हो गई थी। चार दिन बाद शुक्रवार को उसकी लाश गांव के बाहर राजेश तिवारी के खेत में स्थित पुराने कुएं में उतराती हुई मिली। कुएं के पास काफी झाड़ है। अमूमन वहां कोई नहीं जाता ।
खेत मालिक ने शव देख शोर मचाया
शुक्रवार दोपहर में दुर्गंध आने पर राजेश तिवारी कुएं के पास पहुंचा तो लाश देख शोर मचाया। मौके पर पहुंचे पिता दीपक ने शव की पहचान बेटी कंचन के रूप में की। इसके बाद पुलिस को खबर दी गई। पुलिस को पिता दीपक ने बताया कि उसकी बेटी पढ़ाई छोड़ चुकी थी। पीएम रिपोर्ट में आत्महत्या की पुष्टि के बाद परिजन भी सन्न हैं। बेटी के आत्मघाती कदम के बारे में वो भी कुछ नहीं बता पा रहे हैं।

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