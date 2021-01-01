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डुमना नेचर पार्क:चार तेंदुओं की दस्तक घेरकर किया चीतल का शिकार; लोगों ने मोबाइल कैमरे में कैद किया इनका अंदाज

जबलपुरएक घंटा पहले
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डुमना नेचर पार्क (फाइल फोटो) - Dainik Bhaskar
डुमना नेचर पार्क (फाइल फोटो)

डुमना नेचर पार्क में तेंदुए के परिवार ने दस्तक दे दी है। इसी चार सदस्यीय परिवार के एक तेंदुए ने बुधवार सुबह एयरपोर्ट के समीप ट्रिपल आईटी डीएम से लगे जंगली एरिया में चीतलों के झुंड पर अटैक कर दिया। एक चीतल को दबोचने के बाद तेेंदुआ उसे घसीटते हुए झाड़ियों के बीच ले गया, जहाँ कुछ देर बाद मादा तेंदुए के साथ दो शावक भी आए और फिर सभी ने मिलकर चीतल की दावत उड़ाई।

सुबह करीब 7 बजे हुए इस घटनाक्रम को कुछ ग्रामीणों के साथ मॉर्निंग वॉक पर जाने वालों ने भी देखा। कुछ लोगों ने मोबाइल पर तस्वीर लेने और वीडियो बनाने का प्रयास भी किया। डुमना रोड पर अभी तक कई तेंदुओं का मूवमेंट होता रहा है, लेकिन लंबे समय बाद कोई तेंदुआ परिवार के साथ नजर आया है। जिसे वन्य प्राणी विशेषज्ञ अच्छा संकेत मान रहे हैं।

शिकार का भी खतरा, वन विभाग अलर्ट
आमतौर पर तेंदुए अपने शावकों को सुरक्षित स्थानों पर ही रखते हैं, क्योंकि दूसरे जंगली जानवरों के साथ शिकारियों से भी इन्हें खतरा रहता है। इसी वजह से डुमना में दिखने वाले तेंदुए के शावकों पर शिकारियों की नजर हो सकती है, जिसको लेकर वन विभाग अलर्ट हो गया है।

मौसम बदलते ही खुले में निकले वन्य जीव
जनवरी में लगातार तेज ठंड पड़ने के कारण तेंदुए के साथ सभी तरह के वन्य प्राणी अपने ठिकानों तक ही सिमटे हुए थे, लेकिन पिछले दो-तीन दिनों से सामान्य मौसम होने की वजह से वन्य प्राणियों का खुली जगहों पर फिर से मूवमेंट शुरू हो गया है।

पेड़ पर फँसे दो बाज रेस्क्यू के बाद हुए मुक्त
लार्डगंज पुलिस काॅलोनी में एक पीपल के पेड़ पर पतंग के मांजे में दो बाज उलझकर फँस गए। बुधवार की सुबह घटना की जानकारी मिलने पर वन्य प्राणी रेस्क्यू दल पहुँचा और रस्सी के जरिए दोनों बाजों को मांजे की उलझन से मुक्त कराया गया।

डेयरी में घुसा साँप
जीसीएफ एस्टेट निवासी ब्रजेश पांडे की डेयरी में रखे फ्रिज के अंदर बुधवार की सुबह एक साँप घुस गया। सूचना मिलने पर सर्प विशेषज्ञ हरेन्द्र शर्मा पहुँचे और काफी मशक्कत के बाद गोल्डन स्नैक प्रजाति के उक्त साँप काे कब्जे में लेकर पाटबाबा के जंगल में छोड़ा।

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