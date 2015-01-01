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ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव:फेस्टिवल सीजन में व्यस्त बाजारों में चार पहिया वाहन नहीं जा सकेंगे

जबलपुरएक घंटा पहले
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प्रतीकात्मक फोटो

दीपावली के दौरान शहर के व्यस्त बाजारों के आसपास बढ़ने वाली भीड़ के मद्देनजर ट्रैफिक व्यवस्था में कुछ बदलाव किए गए हैं। ट्रैफिक का कुछ हिस्सों में बदलाव यह किया गया है कि ज्यादातर हिस्सों से बाजारों तक बड़े वाहनों को जाने से रोक दिया गया है। मुख्य रूप से बड़ा फुहारा, गंजीपुरा और सराफा क्षेत्रों में ट्रैफिक व्यवस्था के तहत बड़े वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा ताकि जनता को यहाँ से खरीददारी करने के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो।

इन बाजारों में जो खरीददारी के लिए लोग आएँगे वे अपने वाहन गोलबाजार, श्रीनाथ की तलैया और तिलकभूमि की तलैया में पार्क करेंगे। गढ़ा क्षेत्र में भीड़ के दौरान वाहन इमरती तालाब के सामने और शाहीनाका रोड सुलभ कॉम्प्लैक्स के सामने पार्क कर सकते हैं।

जानकारी के अनुसार सुपर मार्केट, कछियाना, रानीताल, बल्देवबाग, मिलौनीगंज, करमचंद चौक, तुलाराम चौक और गलगला आदि सड़कों से मुख्य बाजार की ओर चार पहिया वाहन नहीं जा सकते, केवल दो पहिया वाहनों से इन बाजारों में जा सकते हैं। गोरखपुर, सदर आदि बाजारों में भी केवल दो पहिया वाहन जा सकते हैं। इन बाजारों के लिए भी पार्किंग की व्यवस्था की गई है। सदर में वाहनों के लिए यादगार चौक, टैगोर गार्डन के सामने और सेंट जोसफ स्कूल के सामने पार्किंग की व्यवस्था की गई है।

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