पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

टैक्स असेसमेंट मामले में हाईकोर्ट का दखल से इनकार:याचिकाकर्ता को दी जल्द सुनवाई का आवेदन करने की स्वतंत्रता

जबलपुर3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

मप्र हाईकोर्ट ने टैक्स असेसमेंट के एक मामले में दखल देने से इनकार करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता इस मामले में अपीलीय प्राधिकरण में जल्द सुनवाई का आवेदन दायर करने के लिए स्वतंत्र है। अपीलीय प्राधिकरण गुण-दोष के आधार पर आवेदन पर विचार करेगा। इस निर्देश के साथ एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय यादव और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने याचिका का निराकरण कर दिया है।

श्री राम आदर्श शिक्षा समिति सिवनी की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि आयकर विभाग ने कर निर्धारण वर्ष 2017-18 में 33 लाख 64 हजार 957 रुपए की आय का असेसमेंट ऑर्डर जारी किया था। उन्हें इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 156के के तहत 16 लाख 53 हजार 196 का डिमांड नोटिस जारी किया गया था। जिसके खिलाफ अपील दायर की गई। इसी दौरान आयकर विभाग ने उन्हें बैंक अकाउंट अटैच करने का नोटिस जारी कर दिया। उन्होंने 15 अप्रैल 2020 को 4 लाख 45 हजार रुपए जमा कर दिया है।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अभिषेक ओसवाल ने तर्क दिया कि जबलपुर में इनकम टैक्स कमिश्नर नहीं है। इसकी वजह से उनकी अपीलों की सुनवाई नहीं हो पा रही है। जबलपुर में लगभग 600 अपीलें लंबित हैं। इसलिए मामले में हाईकोर्ट की शरण ली गई है। सुनवाई के बाद डिवीजन बैंच ने मामले में दखल से इनकार करते हुए याचिकाकर्ता को अपीलीय प्राधिकरण में जल्द सुनवाई का आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता प्रदान की है। आयकर विभाग की ओर से अधिवक्ता संजय लाल ने पक्ष प्रस्तुत किया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारत हमारी सरहद का सम्मान करता है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं- अजरबैजान - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें