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परीक्षा:बोर्ड परीक्षाओं में गैप कम, 18 दिनों के भीतर होंगी समाप्त

जबलपुर2 घंटे पहले
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प्रतिकात्मक फोटो - Dainik Bhaskar
प्रतिकात्मक फोटो
  • सिर्फ 1 या 2 दिन का गैप होने से विद्यार्थियों पर रहेगा पढ़ाई का लोड ज्यादा

इस बार कोरोना के चलते माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएँ लेट शुरू हो रही हैं, लेकिन समाप्त जल्दी हो जाएँगी। परीक्षाएँ 18 दिनों के भीतर खत्म हो जाएँगी। इसकी वजह हर पेपर में सिर्फ 1 या 2 दिनों का गैप मिलना है।

इस बार 12वीं की परीक्षा में केवल वाणिज्य संकाय के विषयों और 10वीं में प्रायोगिक विषयों को छोड़कर शेष विषयों में नियमित एवं स्वाध्यायी विद्यार्थियों के लिए प्रश्न पत्र 100 अंकों का होगा, लेकिन नियमित विद्यार्थियों के लिए 100 अंकों के प्राप्तांक का 80 फीसदी अधिभार होगा।

वहीं 20 अंकों का प्रोजेक्ट वर्क होगा। दूसरी ओर स्वाध्यायी विद्यार्थियों के लिए 100 अंकों के प्राप्तांक अंकसूची में प्रदर्शित किए जाएँगे। परीक्षाओं के परिणाम भी माशिमं जल्द घोषित करने की योजना बना रहा है।

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