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ट्रेडिंग कंपनी में नकली घी का खेल:पाम ऑयल, डालडा और फ्लेवरिंग एसेंस के मिश्रण से तैयार करते थे घी, 5 ब्रांड नेम से होती थी पैकिंग

जबलपुर37 मिनट पहले
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  • माढ़ोताल पुलिस के साथ खाद्य विभाग ने की संयुक्त कार्रवाई की गई
  • माढ़ोताल थाने में खाद्य विभाग ने दर्ज कराई एफआईआर

शहर में एक और मिलावटखोर का चेहरा बेनकाब हुआ है। खाद्य विभाग और माढ़ोताल पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में अनुश्री कॉलेज के पास विजय कुकरेजा की ट्रेडिंग कंपनी में नकली घी बनाने का खुलासा हुआ। आरोपी पाम ऑयल, डालडा, एसेंस का मिश्रण तैयार कर नकली घी तैयार करता था। फिर इसे पांच अलग-अलग ब्रांडेड कंपनियों के नाम से पैकिंग करता था। आरोपी के दुकान से बड़ी मात्रा में लेवल और पैकिंग वाले पैकेट मिले हैं। आरोपी के खिलाफ माढ़ोताल थाने में धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया गया है।

आरोपी पाम ऑयल और डालडा में ये ऐसेंस मिलाकर तैयार करता था नकली घी
आरोपी पाम ऑयल और डालडा में ये ऐसेंस मिलाकर तैयार करता था नकली घी

गोदाम के अंदर नकली घी बना रहा था
जानकारी के अनुसार माढ़ोताल टीआई रीना पांडे शर्मा और फूड सेफ्टी अधिकारी मुकुंद झारिया की टीम ने संयुक्त रूप से विजय कुकरेजा की ट्रेडिंग कंपनी में दबिश दी थी। अनुश्री कॉलेज माढ़ोताल के पास इस प्रतिष्ठान में धड़ल्ले से नकली घी बनाया जा रहा था। आरोपी गोदाम के अंदर नकली घी बनाकर उसे पैक कर रहा था। टीम को आरोपी के पास 30 टीन नकली घी मिला। वहीं 165 पैकेट डालडा, 150 पैकेट पाम ऑयल, घी का एसेंस जब्त किया।

इस तरह नकली घी की पैकिंग मिली
इस तरह नकली घी की पैकिंग मिली

इन कंपनियों के लेवल मिले
अनुश्री कॉलेज के पास विजय कुकरेजा की ट्रेडिंग कंपनी में धड़ल्ले से नकली घी बनाकर उसकी पैकिंग की जा रही थी। टीम की कार्रवाई में मौके पर विजयभोग घी, देशी घी, सरल घी, कान्हा घी, देहाती घी के लेवल और पैकेट मिले हैं। आरोपी इन ब्रांडेड नाम से नकली घी बनाकर बेच रहा था। आरोपी विजय कुकरेजा पाम ऑयल, डालडा और घी का एसेंस मिलाकर नकली घी ब्रांडेड कंपनी के नाम से पैकिंग कर बाजार में बेचता था। एक किलो घी बनाने में मुश्किल से 100 से 125 रुपए का खर्च आता था और इसे 450 से 500 रुपए किलो ब्रांड नेम तैयार कर बेचता था।

नंदी सहित कुल पांच ब्रांड नेम से करता था पैकिंग
नंदी सहित कुल पांच ब्रांड नेम से करता था पैकिंग

खाद्य विभाग ने दर्ज कराई एफआईआर
माढ़ोताल टीआई रीना पांडे शर्मा के मुताबिक प्रकरण में फूड सेफ्टी विभाग की ओर से बुधवार को एफआईआर दर्ज कराई गई। फूड विभाग ने आरोपी की ट्रेडिंग कंपनी को सील कर दिया है। इस तरह के नकली और मिलावटी घी के उपयोग मानव के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी कर नकली घी तैयार करना, बिक्री करने संबंधी धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश की जा रही है।

रांझी में बीते दिनों विष्णु गुप्ता के घर नकली घी बनाने का हुआ था खुलासा (फाइल फोटो)
रांझी में बीते दिनों विष्णु गुप्ता के घर नकली घी बनाने का हुआ था खुलासा (फाइल फोटो)

उधर, नकली घी के आरोपी विष्णु गुप्ता पर एनएसए की तैयारी
रांझी क्षेत्र में बड़ा पत्थर निवासी विष्णु गुप्ता के घर में अगस्त 2020 से अब तक दो बार 500-500 किलो नकली घी जब्त हो चुकी है। उसके खिलाफ कुल छह प्रकरण रांझी थाने में दर्ज है। दो प्रकरण मिलावट के हैं। रांझी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनएसए का प्रकरण तैयार कर जिला दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। इससे पहले खाद्य विभाग ने गोराबाजार में इसी तरह एक मिलावटखोर के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की थी।

घी का एसेंस जो आरोपी नकली घी बनाने में प्रयोग करता था
घी का एसेंस जो आरोपी नकली घी बनाने में प्रयोग करता था
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