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  • Gosalpur Police Station Building To Be Built At A Cost Of Rs 39 Lakh, Will Be Inaugurated, Will Review The Crime Of The District In The Control Room At 11 Am

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गृहमंत्री पहुंचे जबलपुर:39 लाख की लागत से तैयार गोसलपुर थाना भवन का लोकार्पण, कंट्रोल रूम में क्राइम की समीक्षा करेंगे

जबलपुरएक घंटा पहले
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गृहमंत्री कंट्रोल रूम पहुंचकर समीक्षा बैठक करेंगे। - Dainik Bhaskar
गृहमंत्री कंट्रोल रूम पहुंचकर समीक्षा बैठक करेंगे।
  • आज सुबह 7.30 बजे पहुंचे जबलपुर, रात 11.30 बजे ओवरनाइट से होंगे रवाना

प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा आज सुबह जबलपुर पहुंचे। मंत्री गोसलपुर में 39 लाख रुपए की लागत से तैयार नए थाना भवन का दोपहर में लोकार्पण करेंगे। 11 महीने के रिकॉर्ड समय में तैयार इस भवन में कई सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा सुबह 11 बजे कंट्रोल रूम में क्राइम मीटिंग करेंगे। इसमें जिले में वर्ष 2020 में हुए अपराधों की समीक्षा करेंगे और नए वर्ष में सरकार की मंशा के अनुरूप चलाए जा रहे अभियानों की रूपरेखा पर चर्चा करेंगे।

39 लाख की लागत से गोसलपुर का नया थाना भवन तैयार, इसी का लोकापर्ण गृहमंत्री करेंगे
39 लाख की लागत से गोसलपुर का नया थाना भवन तैयार, इसी का लोकापर्ण गृहमंत्री करेंगे

39 लाख की लागत से तैयार हुआ नया थाना भवन
जिला मुख्यालय से 35 किमी दूर ग्रामीण क्षेत्र के गोसलपुर में नया थाना भवन तैयार किया गया है। 39 लाख की लागत से तैयार इस दो मंजिला भवन में सर्वसुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। थाने में महिला व पुरुष के लिए अलग-अलग हवालात, बैरक, मालखाना, मुलाकात कक्ष, विवेचक कक्ष, थाना प्रभारी कक्ष, महिला व पुरुष शौचालय बनाया गया है। नया थाना भवन हाइवे के पास बना है। इससे हाइवे की पेट्रोलिंग में भी आसानी होगी।

क्राइम समीक्षा में जानेंगे जिले का हाल
गृहमंत्री नरोत्तम मिश्र सुबह 11 बजे कंट्रोल रूम में जिले की क्राइम मीटिंग करेंगे। बैठक में राजपत्रित अधिकारी और आईजी भगवत सिंह चौहान मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जेल के अधिकारियों से भी जेल की व्यवस्थाओं का हाल जानेंगे। सरकार की तरफ से चलाए जा रहे नारी सुरक्षा अभियान और भू-माफिया और नशे के सौदागरों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की समीक्षा करेंगे।

गृहमंत्री का ये है कार्यक्रम

  • आज सुबह 7.30 बजे निजामुद्दीन-जबलपुर एक्सप्रेस जबलपुर पहुंचे।
  • सर्किट हाउस में सुबह 9.30 बजे जनप्रतिनिधियों से और सुबह 10 बजे आम लोगों से मुलाकात करेंगे।
  • पुलिस कंट्रोल रूम में सुबह 11 बजे जबलपुर जिले की कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे ।
  • दोपहर 1 बजे सर्किट हाउस पहुंचेंगे और फिर यहीं से गोसलपुर थाने का लोकापर्ण करने जाएंगे।
  • दोपहर 3.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक शहर में स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे।
  • गृह मंत्री शाम 6 बजे मानस भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। रात 11.30 बजे जबलपुर-इंदौर एक्सप्रेस से भोपाल रवाना होंगे।
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