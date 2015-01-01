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मप्र हाईकोर्ट:जलप्लावन मामले में जवाब पेश करने का समय मिला

जबलपुर44 मिनट पहले
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मप्र हाईकोर्ट ने शहर में जलप्लावन रोकने के लिए दायर जनहित याचिका में नगर निगम को जवाब पेश करने के लिए समय दे दिया है। एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय यादव और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर को नियत की है।

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय छात्र परिषद के संयोजक धीरज सिंह ठाकुर की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि बारिश में जबलपुर के सभी इलाकों में पानी भर जाता है। इसका प्रमुख कारण नालों का सँकरा होना है। अधिवक्ता विजय कुमार मौर्य ने कहा कि नगर निगम की ओर से जलप्लावन को लेकर पेश किए गए जवाब में पूरी जानकारी नहीं दी गई है। इस पर डिवीजन बैंच ने नगर निगम को नए सिरे जवाब पेश करने के लिए समय दिया है।

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