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नैचुरोपैथी कॉलेज:सरकार ने नहीं दी प्रवेश सूची को स्वीकृति, नहीं दे सकते नामांकन का आदेश

जबलपुर3 घंटे पहले
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  • नैचुरोपैथी कॉलेज के 40 छात्रों के नामांकन के लिए दायर याचिका खारिज

मप्र हाईकोर्ट ने भोपाल के पीबीजीएम मेडिकल कॉलेज ऑफ नैचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेस के 40 छात्रों के नामांकन के लिए दायर याचिका पर कहा है कि राज्य सरकार ने प्रवेश सूची को स्वीकृति नहीं दी है, इसलिए नामांकन का आदेश जारी नहीं किया जा सकता है। इस अभिमत के साथ एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय यादव और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने कॉलेज की ओर से दायर याचिका खारिज कर दी है।

कॉलेज की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि बीएनवायएस कोर्स में एडमिशन के लिए नीट की आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार कॉलेज ने 2019-2020 में 40 छात्रों को बीएनवायएस कोर्स में प्रवेश दिया। प्रवेश के बाद प्रवेश सूची को स्वीकृति के लिए राज्य सरकार के आयुष मंत्रालय के पास भेजा गया। याचिका में कहा गया कि आयुष मंत्रालय ने प्रवेश सूची को स्वीकृति नहीं दी।

इसकी वजह से मेडिकल यूनिवर्सिटी जबलपुर द्वारा छात्रों का नामांकन नहीं किया जा रहा है। कॉलेज की ओर से कहा गया कि प्रवेश सूची को स्वीकृत किया जाए, ताकि छात्रों का नामांकन हो सके। सुनवाई के बाद डिवीजन बैंच ने याचिका खारिज कर दी है। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता पुष्पेन्द्र यादव और मेडिकल यूनिवर्सिटी की ओर से अधिवक्ता सतीश वर्मा ने पक्ष प्रस्तुत किया।

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