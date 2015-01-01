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अगले सप्ताह जारी होगी निविदा:आईटी पार्क की जमीनों का आवंटन टेण्डर से करने शासन की हरी झंडी

जबलपुर3 घंटे पहले
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  • लंबे समय से प्रक्रिया को अंतिम रूप देने हो रही थी कवायद

आईटी पार्क के विकास को लेकर लंबे समय से चल रही कवायद को शुक्रवार को शासन ने हरी झंडी दिखा दी है। अब आईटी पार्क, सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र में उपलब्ध भूमि का आवंटन खुली ऑनलाइन निविदा के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए अगले सप्ताह से निविदा निकाली जाएगी।

गौरतलब है कि लंबे समय से इस बात के आरोप लग रहे थे कि आईटी पार्क में प्लॉट आवंटन में भेदभाव किया जा रहा हैं। जिसकी अधिकारियों से पहचान है उन्हें मनचाहा प्लाॅट आसानी से मिल जाता है और उसी दर में लोगों को पिछले हिस्से में जमीन लेने मजबूर होना पड़ता है, जिसमें काफी काम करने की भी जरूरत पड़ती है।

अच्छी दर भी मिलेगी
वहीं दूसरी ओर विभाग से जुड़े कुछ अधिकारी इस बात पर जोर दे रहे थे कि ऑनलाइन निविदा बुलाई जाने से प्लाॅट के आवंटन में पूरी तरह से पारदर्शिता रहेगी और अच्छे प्लाॅट के फेर में अच्छी दर भी आएगी। इससे प्राप्त होने वाली राशि से क्षेत्र का विकास कराया जा सकता है। बताया जाता है कि पिछले दिनों मप्र राज्य इलेक्ट्राॅनिक्स विकास निगम द्वारा प्लाॅट आवंटन प्रक्रिया निविदा से कराए जाने का प्रस्ताव बनाकर मंत्रालय भेजा गया था, जिसे शासन ने मंजूरी दी है।

40 लोगों ने दिया है आवेदन
आईटी पार्क का करीब 68 एकड़ हिस्सा है, जहाँ अभी भी 20 एकड़ की भूमि का विकास कराया जाना है। यहाँ प्लाॅट लेने करीब 40 लोगों ने आवेदन दिया हुआ है।

प्रक्रिया का विरोध शुरू
महाकौशल उद्योग संघ के डीआर जेसवानी ने इस प्रक्रिया का विरोध किया है। इनका कहना है कि निविदा के माध्यम से अधिकतम दरों पर भूमि आवंटित करने से स्थानीय एवं वास्तविक निवेशक उद्योग नहीं लगा पाएँगे, औद्योगिक विकास की गति में कमी आएगी।

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