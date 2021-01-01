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उमरिया में बर्फीली ओस:महाकोशल-विंध्य में जमीं ओस की बूंदें, 2.3 डिग्री रहा रात का पारा

जबलपुर2 घंटे पहले
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उमरिया जिले में रात का तापमान 2.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो बीते 24 घंटों की तुलना से 0.7 डिसे कम रहा। - Dainik Bhaskar
उमरिया जिले में रात का तापमान 2.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो बीते 24 घंटों की तुलना से 0.7 डिसे कम रहा।
  • महाकोशल और विंध्य के कई जिलों में ओस की बूंदें जम गईं

उत्तरी हिस्से से आ रही ठंडी हवाओं ने महाकोशल, विंध्य समेत बुंदेलखंड को शीतलहर की चपेट में ले लिया है। रविवार को शीतलहर से आमजन बेहाल नजर आए। उमरिया जिले में रात का तापमान 2.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो बीते 24 घंटों की तुलना से 0.7 डिसे कम रहा। मौसम विभाग के आंकड़ों की मानें तो यह सीजन की सबसे ठंडी रात रही।

सुबह में महाकोशल और विंध्य के कई जिलों में ओस की बूंदें जम गईं। उमरिया जिले के जनपद मुख्यालय करकेली के खेतों में पाले की परत जमी नजर आई। सिवनी जिले के खामी गांव और मंडला के मवई में ओस की परत देखने को मिली। इसी तरह अमरकंटक के रामघाट पर घास के ऊपर ओस की बूंदें जम गईं। । अगले 3 दिन में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण हवाओं का रुख बदलेगा और तापमान में एक से दो डिग्री की बढ़ोतरी होगी।

यहां चली शीतलहर : जबलपुर, भोपाल, हाेशंगाबाद, उज्जैन, रतलाम, सिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, मंडला, सतना, रीवा, नाैगांव, खंडवा, खजुराहाे, दमाेह, उमरिया, रायसेन।

आज इन जिलों में अलर्ट : रीवा, सतना, शहडाेल, उमरिया, छिंदवाड़ा, मंडला, उज्जैन, दमाेह, छतरपुर, टीकमगढ़, रायसेन, रतलाम, शाजापुर, गुना और दतिया।

ऐसे समझें- तापमान बढ़ा फिर भी शीतलहर क्यों

मौसम वैज्ञानिक पीके साहा के मुताबिक उत्तर से बर्फीली हवा आने से तापमान सामान्य से 5 डिग्री कम रहा। तय मापदंड के मुताबिक यह शीतलहर के दायरे में आता है। शनिवार शाम से सुबह हाेने के पहले तक पारा तेजी से लुढ़क रहा था। सुबह 5:30 बजे के बाद इसकी चाल धीमी हाे गई। तापमान में मामूली बढ़त हुई नहीं ताे पारा 4 डिग्री तक पहुंच जाता।

इन आंकड़ों पर एक नजर...

पचमढ़ी 1.4 मंडला 4.0 डिंडोरी 4.0 रीवा 4.4 दमोह 5.0 सतना 5.0 कटनी 6.0 सिवनी 7.0 शहडोल 7.0 नरसिंहपुर 7.0 बालाघाट 7.0

न्यूनतम तापमान (डिग्री सेल्सियस में)

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