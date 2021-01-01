पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

यात्रीगण ध्यान दें:होली स्पेशल ट्रेनें चलेंगी कि नहीं.. जानकारी न मिलने से यात्री परेशान

जबलपुर2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

इस बार होली पर स्पेशल ट्रेनों का संचालन होगा या नहीं, इस बात के संकेत अभी तक रेल प्रशासन ने नहीं दिए हैं, लेकिन त्योहार पर चलने वाली गाड़ियों की स्थिति जानने के लिए यात्री अभी से परेशान हो रहे हैं।

यात्रियों का कहना है कि हर साल फरवरी माह के शुरूआती दौर में रेल प्रशासन द्वारा होली पर चलने वाली स्पेशल गाड़ियों का ऐलान कर दिया जाता है, जिससे यात्री त्योहार के पहले की भीड़ से बचने के लिए रिजर्वेशन करा लेते हैं, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से रेल प्रशासन ने अभी तक होली स्पेशल ट्रेनों को चलाने के बारे में कोई संकेत नहीं दिए हैं, जिसने यात्रियों को संशय में डाल दिया है। यात्री रिजर्वेशन काउंटर्स और पूछताछ केन्द्र में होली स्पेशल ट्रेनों की जानकारियाँ माँग रहे हैं, लेकिन उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिल पा रहा है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser