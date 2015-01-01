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  • Human Rights Commission Took Cognizance, Sought Reply From Jabalpur Medical College Administration Along With Chief Secretary

पीजी छात्र आत्महत्या मामला:मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान, मुख्य सचिव सहित जबलपुर मेडिकल कॉलेज प्रशासन से मांगा जवाब

जबलपुर27 मिनट पहले
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जबलपुर मेडिकल कॉलेज का प्रशासनिक भवन
  • आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति नरेंद्र जैन ने एक महीने के अंदर मांगा कार्रवाई से संबंधित जवाब

जबलपुर मेडिकल कॉलेज के पीजी छात्र भागवत देवांगन (26) की आत्महत्या मामले को मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान में लिया है। आयोग ने नोटिस जारी कर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य विभाग, नेताजी सुभाष चन्द्र मेडिकल कॉलेज जबलपुर के अधीक्षक से एक माह में प्रतिवेदन मांगा है। आयोग ने यह भी पूछा है कि मृतक के परिवार को कोई कानूनी या आर्थिक मदद दी गई या नहीं ? आयोग ने पुलिस अधीक्षक, जबलपुर से भी प्रतिवेदन मांगकर पूछा है कि इस प्रकरण में आईपीसी की धारा 306 के तहत चार्जशीट दाखिल हुई या नहीं ?
पांच सीनियर छात्र बने हैं आरोपी
जबलपुर के नेताजी सुभाष चन्द्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय में 26 वर्षीय पीजी डॉक्टर (छात्र) भगवत देवांगन द्वारा 1 अक्टूबर को आत्महत्या कर लिया गया था। 3 नवम्बर को गढ़ा पुलिस ने मामले में आर्थाे से पीजी कर रहे पांच सीनियर छात्रों विकास द्विवेदी, अमन गौतम, सलमान, शुभम शिंदे, अभिषेक गेमे को आरोपी बनाया है। प्रकरण में धारा 306, 34 भादवि का मामला दर्ज किया गया है। दो अक्टूबर को भगवत देवांगन के बड़े भाई प्रहलाद और छोटे भाई देवी देवांगन ने गढ़ा थाने में इसकी शिकायत की थी।

पीजी छात्र भागवत देवांगन की जीवित अवस्था की फोटो
पीजी छात्र भागवत देवांगन की जीवित अवस्था की फोटो

साजा के तौर पर पीजी छात्र को बना देते थे मुर्गा
पांचों आरोपी सोशल ग्रुप में भी उसे लेकर काफी आपत्तिजनक पोस्ट करते थे, उससे 24-24 घंटे की ड्यूटी लेते थे। उसके साथ आपत्तिजनक बर्ताव करते थे। उसे कई बार सज़ा के तौर पर मुर्गा बना देते थे। यहां तक कि उसके साथ मारपीट भी करते थे। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में रहौद निवासी भगवत देवांगन ने जुलाई में पीजी आर्थाेपेडिक 2020 के प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया था।
पहले भी किया था सुसाइड का प्रयास
पांचों सीनियर छात्रों की प्रताडऩा से भगवत ने तनाव में आकर सितम्बर में बड़ी मात्रा में दवाएं खा ली थी। इसके बाद वह एक महीने तक घर रहा, तब भी उसके मोबाइल पर सीनियर छात्रों के आपत्तिजनक और हर्ट करने वाले मैसेज आते थे। 25 सितम्बर को वह जबलपुर लौटा था और1 अक्टूबर को दोपहर में मेडिकल कॉलेज हॉस्टल नम्बर-3 में फंदा लगाकर झूल गया था।

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