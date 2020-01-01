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  • In 1988, The Vaccine At 33 Centers In The District, The Figure Is Not Increasing Even After Calling From The Waiting List

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जबलपुर में सिर्फ 61% हुआ वैक्सीनेशन:जिले में 33 सेंटरों पर 1988 को लगा टीका, वेटिंग लिस्ट से बुलाने के बाद भी नहीं बढ़ रहा आंकड़ा

जबलपुरएक घंटा पहले
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बुधवार को जिले में कोरोना से बचाने के लिए वैक्सीन लगवाते हुए हेल्थ कर्मी - Dainik Bhaskar
बुधवार को जिले में कोरोना से बचाने के लिए वैक्सीन लगवाते हुए हेल्थ कर्मी
  • प्राइवेट अस्पतालों में दो-दो सेंटर्स बनाए जाने के बाद भी वैक्सीनेशन की रफ्तार कम
  • जिला अस्पताल विक्टोरिया में 200 को मैसेज और वैक्सीन लगवाने महज 15 लोग पहुंचे

जिले में आज 33 सेंटर पर वैक्सीनेशन के लिए कुल 3253 लोगों को मैसेज भेजे गए थे। पर वैक्सीन लगवाने महज 1988 लोग ही पहुंचे। ये आंकड़ा महज 61 प्रतिशत है। सबसे शर्मनाक आंकड़ा जिला अस्पताल में दिखा। यहां दो सेंटर्स पर कुल 200 लोगों को वैक्सीन का डोज लगवाने मैसेज भेजा गया था, पर शाम पांच बजे तक महज 15 लोग ही डोज लगवाने पहुंचे। इसी तरह का प्रदर्शन निजी अस्पतालों का रहा। दो-दो सेंटर्स बनने वाले निजी अस्पतालों में 50 प्रतिशत भी वैक्सीन नहीं लगा पाए।

शहर के एक निजी अस्पताल में वैक्सीन लगवाने वालों के लिए सेल्फी प्वाइंट बनाया गया था
शहर के एक निजी अस्पताल में वैक्सीन लगवाने वालों के लिए सेल्फी प्वाइंट बनाया गया था

33 सेंटर्स पर आज हुआ वैक्सीनेशन
हेल्थ विभाग में कुल 23 हजार 500 लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए चिन्हित किया गया है। पहले हफ्ते में हेल्थ विभाग ने सात सेंटर्स बनाकर वैक्सीनेशन की शुरूआत की थी। बुधवार को सेंटर्स की संख्या 33 कर दी गई। बावजूद वैक्सीन लगवाने वालों की संख्या नहीं बढ़ पाई। वैक्सीन लगवाने में ग्रामीण क्षेत्र के अस्पतालों का प्रदर्शन उत्साह जनक है। वहां 75 प्रतिशत तक वैक्सीनेशन हुआ।

जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर शत्रुघन दाहिया एक वैक्सीनेशन सेंटर्स का निरीक्षण करते
जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर शत्रुघन दाहिया एक वैक्सीनेशन सेंटर्स का निरीक्षण करते
इस तरह जिले में हुआ वैक्सीनेशन
तारीखकुल सेंटर्समैसेज भेजेवैक्सीनेशन हुआ
16 जनवरी07700571
18 जनवरी07700432
20 जनवरी07681464
21 जनवरी05500500
25 जनवरी2525001503
27 जनवरी3332531988

ग्रामीण क्षेत्र के हेल्थ कर्मी अधिक जागरुक निकले
जिले में कुल 33 वैक्सीन सेंटर्स में 18 निजी अस्पताल और 15 शासकीय अस्पताल शामिल हैं। ग्रामीण क्षेत्र के सात सेंटर्स पर कुल 700 लोगों को बुलाया गया था। इसमें 527 लोग डोज लगवाने पहुंचे। ये आंकड़ा 75 प्रतिशत है। वहीं 18 निजी अस्पतालाें में कुल 1783 लोगों में 1112 लोगों ने वैक्सीन लगवाई। ये 62 प्रतिशत हुआ। जबकि शहर के आठ सेंटर्स पर 770 लोगों को बुलाया गया था। पर वैक्सीन लगवाने महज 349 लोग ही पहुंचे। यह 45 प्रतिशत आंकड़ा है।

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