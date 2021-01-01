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  • In The First Phase, 67 Percent Of The Health Workers Installed The Corona Vaccine, The Name Of Those Who Did Not Come Three Times, Removed From The Kovin Portal.

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6 फरवरी से दूसरे चरण का वैक्सीनेशन:पहले चरण में 67 प्रतिशत हेल्थ कर्मियों ने लगवाया कोरोना वैक्सीन, तीन बार बुलाने पर नहीं आने वालों का नाम कोविन पोर्टल से हटा

जबलपुर17 मिनट पहले
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वैक्सीनेशन का दूसरा चरण छह फरवरी से संभावित। - Dainik Bhaskar
वैक्सीनेशन का दूसरा चरण छह फरवरी से संभावित।
  • तीन फरवरी को माॅपअप राउंड में विभिन्न कारणों से टीका से वंचित रह गए लोगों को मिलेगा मौका
  • दूसरे चरण में राजस्व और पुलिस विभाग के फ्रंट लाइनर कर्मियों को लगेगा वैक्सीन का टीका

जिले में वैक्सीनेशन का दूसरा चरण छह फरवरी से प्रारंभ हो रहा है। दूसरे चरण में राजस्व और पुलिस के फ्रंट लाइनर को वैक्सीन लगाई जाएगी। दूसरे चरण में लगभग 12 हजार का पंजीयन अब तक कोविन पोर्टल पर हो चुका है। वहीं पहले चरण में किसी कारण से वैक्सीनेशन से वंचित रह गए लोगों को तीन फरवरी को मॉपअप राउंड में आखिरी मौका मिलेगा। इसके बाद उनके नाम पोर्टल से अलग हो जाएंगे। जबकि तीन बार मैसेज देने के बाद भी बिना कारण बताए वैक्सीन नहीं लगवाने वालों को अब मौका नहीं मिलेगा। ऐसे लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए जेब ढीली करनी पड़ सकती है।
एक भी साइड इफेक्ट के गंभीर केस नहीं आए
जानकारी के अनुसार 16 जनवरी से 30 जनवरी तक कुल नौ दिनों में जिले में कुल 292 सेशन आयोजित किया गया। कुल 27 हजार 536 लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए मैसेज भेजे गए। इसमें से 15 हजार 764 हेल्थ कर्मियों ने ही टीका लगवाया। 33 प्रतिशत लोग रह गए। जिले में पूरे वैक्सीनेशन के दौरान कहीं से भी कोई गंभीर साइड इफेक्ट की सूचना नहीं आई है।

आठ हजार लोगों के लिए वैक्सीनेशन की राह बंद
आठ हजार लोगों के लिए वैक्सीनेशन की राह बंद

आठ हजार के लगभग की वैक्सीन राह बंद
जिले में लगभग आठ हजार लोगों ने बिना कारण बताए वैक्सीनेशन में शामिल नहीं हुए। ऐसे लोगों के नाम अब कोविन एप से हटा दिया गया है। अब ऐसे लोगों को कोरोना का नि:शुल्का टीका नहीं लगेगा। सिर्फ ऐसे कर्मी जो बुखार, प्रसव, गर्भवती, स्तनपान या अन्य किसी बीमारी और आकस्मिक कारणों से टीका लगवाने नहीं पहुंचे थे, उन्हें ही तीन फरवरी को होने वाले मॉपअप राउंड में वैक्सीन लगवाने का मौका मिलेगा।

इस तरह पहले चरण में हुआ वैक्सीनेशन
तारीखसेशनटार्गेटकुल वैक्सीनेशन
16 जनवरी07700570
18 जनवरी07700435
20 जनवरी07681464
21 जनवरी05500500
25 जनवरी2525001502
27 जनवरी3332531988
28 जनवरी7068323237
29 जनवरी6967323711
30 जनवरी6956383354
कुल2922758615764

अगले चरण के लिए 6554 फ्रंट लाइनर पंजीकृत
6 फरवरी से होने वाले दूसरे चरण में नगर निगम के सफाई कर्मी व स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस और राजस्व विभाग के कर्मचारियों को टीका लगाया जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन पंजीयन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शनिवार तक स्वास्थ्य विभाग के पोर्टल पर 6 हजार 554 फ्रंट लाइन वर्कर कोरोना टीका लगाने के लिए पंजीकरण करा चुके है।
अगले चरण के फ्रंट लाइन वर्कर का पंजीयन चालू
पहले चरण में किसी उचित कारण से टीका लगाने से वंचित रह गए स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 3 या 4 फरवरी को मॉपअप राउंड का प्रस्ताव है। अगले चरण में फ्रंट लाइन वर्कर को टीका लगाने की तैयारी प्रारंभ कर दी गई है। इसके लिए पंजीयन हो रहे है।
डॉ. शत्रुघन दाहिया, जिला टीकाकरण अधिकारी

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