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कार्रवाई:प्रधानमंत्री आवास योजना में 13 लाख के गबन की जाँच कर कार्रवाई के निर्देश

जबलपुर2 घंटे पहले
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मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने रीवा जिले की सिरमौर नगर परिषद के प्रशासक और एसडीओ को निर्देश दिए हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में 13 लाख के गबन की जाँच कर कार्रवाई की जाए। डिवीजन बैंच ने इस संबंध में याचिकाकर्ता को प्रशासक और एसडीओ के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। यह जनहित याचिका सिरमौर नगर परिषद रीवा के पूर्व पार्षद लल्लू प्रसाद लोधी की ओर से दायर की गई है।

याचिका में कहा गया है कि सिरमौर नगर परिषद में दैनिक वेतन भोगी कम्प्यूटर ऑपरेटर हरिहर प्रसाद पटेल द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना में 13 लाख रुपए का गबन किया गया है। इस मामले में वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत की गई थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। अधिवक्ता अमित सेठ ने तर्क दिया कि 13 लाख रुपए के गबन के मामले में अनावेदक के खिलाफ कार्रवाई की जाए। डिवीजन बैंच ने याचिका का निराकरण करते हुए सिरमौर नगर परिषद के प्रशासक और एसडीओ को अभ्यावेदन की जाँच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

एसपी करें याचिकाकर्ता के आवेदन पर विधि अनुसार विचार
मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की एकल पीठ ने होशंगाबाद के एसपी को याचिकाकर्ता के आवेदन पर विधि अनुसार विचार करने का निर्देश दिया है। एकल पीठ ने इस निर्देश के साथ याचिका का निराकरण कर दिया है। यह याचिका होशंगाबाद निवासी संतोष गौर ने दायर की थी। याचिका में कहा गया कि 16 फरवरी 2020 को उनके पुत्र गौतम गौर का विवाह कल्पना के साथ हुआ था। एक जुलाई 2020 को कल्पना ने फाँसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उनके द्वारा घटना की विधिवत सूचना पुलिस को दी गई थी।

अधिवक्ता कृष्ण कुमार पांडेय, कौशलेश पांडेय और आरती द्विवेदी ने तर्क दिया कि एक सप्ताह बाद होशंगाबाद की डोलरिया थाना पुलिस ने याचिकाकर्ता सहित उसके पुत्र और पत्नी के खिलाफ धारा 304बी और 498 का प्रकरण दर्ज कर लिया। याचिकाकर्ता ने एसपी होशंगाबाद को आवेदन देकर बताया कि उनकी बहू से कभी भी दहेज की माँग नहीं की गई। उसे किसी भी प्रकार से परेशान भी नहीं किया गया। विवाह के बाद कल्पना केवल 6 दिन ससुराल में रही। एसपी होशंगाबाद ने उनके आवेदन तक कोई कार्रवाई नहीं की। सुनवाई के बाद एकल पीठ ने होशंगाबाद एसपी को याचिकाकर्ता के आवेदन पर विधि अनुसार विचार करने का निर्देश दिया है।पी-

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